Vortragsveranstaltung Restless Legs Syndrom Friedberg/Hessen

RLS-Vortragsveranstaltung am 21.05.2026 um 18:00 Uhr in die Räumlichkeiten des Friedbergers „ZukunftsRaum“ Psych. Werner Cassel aus dem Schlafmedizinisches Zentrum der Uniklinik Marburg

Friedberg, 19.05.2026 – Die Deutsche Restless Legs Vereinigung (RLS e.V.) und deren Selbsthilfegruppe Wetterau laden herzlich zur Vortragsveranstaltung am 21.05.2026 um 18:00 Uhr in die Räumlichkeiten des Friedbergers „ZukunftsRaum“ (Kaiserstr. 81) ein. Die Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten, die mehr über das Restless Legs Syndrom (RLS), auch als „Unruhige Beine“ bekannt, erfahren möchten.

Themen der Veranstaltung: Nach den Begrüßungsworten durch die Leiterin der SHG Wetterau, Michaela Klingenhöfer, hält Herr Dipl.-Psych. Werner Cassel aus dem Schlafmedizinisches Zentrum der UKGM, Universitätsklinik 35043 Marburg, einen Vortrag zum Thema „RLS – was kann man trotzdem für einen guten Schlaf tun“ mit anschließender Frage- und Antwortrunde. RLS ist eine häufige schlafbezogene neurologische Erkrankung und betrifft ca. 5 und 10 % der Erwachsenen.

Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Menschen, die selbst unter Restless Legs leiden, als auch an Angehörige. Auch medizinisches Fachpersonal und alle Interessierten, die mehr über das Syndrom erfahren möchten. Das Angebot ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist aufgrund begrenzter Plätze erforderlich. Die Räumlichkeiten sind barrierefrei und reservierbar für Menschen mit Rollstuhl und Rollator. Die Anmeldung nehmen Sie bitte auf unser Anmeldeformular, das Sie auf der Homepage unter www.rls-selbsthilfegruppe-wetterau.de finden vor oder über Nachfolgenden Link: https://forms.gle/zkPwSjryUb4VVXpc6 Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer.

Fachvorträge und praxisnahe Informationen bieten immer wieder wertvolle Einblicke in den Stand der Forschung, Therapiemöglichkeiten und Hilfsangebote für Betroffene. Zudem haben die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Fragen direkt an die Referenten zu stellen und in den Dialog zu treten.

Der RLS e.V. bietet durch diese Veranstaltung eine hervorragende Gelegenheit für Betroffene und Interessierte, sich zu vernetzen und von erfahrenen Fachleuten zu lernen. Die Deutsche Restless Legs Vereinigung setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, das Bewusstsein für RLS zu erhöhen und den Betroffenen zu helfen, ihre Lebensqualität zu verbessern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung

Frau Katharina Glanz

Schäufeleinstr. 35

80687 München

Deutschland

fon ..: +49 (0) 89 550 2888 – 0

web ..: https://www.restless-legs.org/

email : info@restless-legs.org

Die Deutsche Restless Legs Vereinigung ist ein gemeinnütziger Verein der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für Menschen, die am RLS leiden. Der RLS-Vereinigung steht ein medizinisch-wissenschaftlicher Beirat zur Seite, dem angesehene Experten auf dem Gebiet der RLS-Forschung angehören. Die zahlreichen regionalen Selbsthilfegruppen sind das Rückgrat ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Diese arbeiten selbstständig unter dem Dach der RLS-Vereinigung und bieten deutschlandweit gezielt Austausch, Hilfe und aktuelle Informationen an.

Pressekontakt:

RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung

Frau Katharina Glanz

Schäufeleinstr. 35

80687 München

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email : info@restless-legs.org

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