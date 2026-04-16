RLS-Informationsstand auf dem Patiententag in Wiesbaden

Die Selbsthilfegruppe Wiesbaden der Deutschen Restless Legs Vereinigung RLS e.V. betreibt am 18.04.2026 von 09:30 bis 16:00 einen Informationsstand zum Thema Restless Legs Syndrom.

Wiesbaden, 16.04.2026 – Die Deutsche Restless Legs Vereinigung (RLS e.V.), vertreten durch deren Selbsthilfegruppe Wiesbaden am 18.04.2026 von 09:30 bis 16:00 betreibt einen Informationsstand zum Restless-Legs-Syndrom (RLS) auf dem Patiententag in Wiesbaden. Dort informieren sie gern alle Interessierten, die mehr über das Restless Legs Syndrom (RLS), auch als „Unruhige Beine“ bekannt, erfahren möchten.

Im Foyer des Rathauses Wiesbaden und auf dem Schlossplatz werden einige Selbsthilfegruppen zu verschiedenen Themen an lebendigen Informationsständen allen Interessierten Frage und Antwort stehen; natürlich auch wieder die Leiterin der Selbsthilfegruppe Wiesbaden, Isolde Michel mit ihrem Team, die auf den Patiententagen in Wiesbaden schon seit Jahren vertreten ist.

Der Informationsstand richtet sich sowohl an Menschen, die selbst unter Restless Legs leiden, als auch an Angehörige, medizinisches Fachpersonal und alle Interessierten, die mehr über das Syndrom erfahren möchten.

Veranstaltungsdetails:

* Datum: 18.04.2025

* Uhrzeit: 09:30 bis 16:00 Uhr

* Ort: Rathaus Wiesbaden, Schloßplatz 6, 65183 Wiesbaden

* Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher!

Die Informationsangebote der RLS-Selbsthilfegruppen erlauben immer wieder wertvolle Einblicke in den Stand der Forschung, Therapiemöglichkeiten und Hilfsangebote für Betroffene. Durch den direkten und persönlichen Kontakt mit ehrenamtlichen Helfern, die selbst Betroffene sind, können sich Interessierte unmittelbar informieren – zumal die Selbsthilfegruppen-Teilnehmer ja nicht nur ihre eigene Geschichte kennen, sondern die von vielen anderen Betroffenen ebenfalls.

Der RLS e.V. bietet durch diese Veranstaltung eine hervorragende Gelegenheit für Betroffene und Interessierte, sich zu vernetzen und von erfahrenen Fachleuten zu lernen. Die Deutsche Restless Legs Vereinigung setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, das Bewusstsein für RLS zu erhöhen und den Betroffenen zu helfen, ihre Lebensqualität zu verbessern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung

Frau Katharina Glanz

Schäufeleinstr. 35

80687 München

Deutschland

fon ..: +49 (0) 89 550 2888 – 0

web ..: https://www.restless-legs.org/

email : info@restless-legs.org

Die Deutsche Restless Legs Vereinigung ist ein gemeinnütziger Verein der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für Menschen, die am RLS leiden. Der RLS-Vereinigung steht ein medizinisch-wissenschaftlicher Beirat zur Seite, dem angesehene Experten auf dem Gebiet der RLS-Forschung angehören. Die zahlreichen regionalen Selbsthilfegruppen sind das Rückgrat ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Diese arbeiten selbstständig unter dem Dach der RLS-Vereinigung und bieten deutschlandweit gezielt Austausch, Hilfe und aktuelle Informationen an.

Pressekontakt:

RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung

Frau Katharina Glanz

Schäufeleinstr. 35

80687 München

fon ..: +49 (0) 89 550 2888 – 0

email : info@restless-legs.org

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