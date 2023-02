Der österreichische Spezialist für Klimatechnik und Kältetechnik begrüßt neue Mitarbeiter*innen und weiß diese zu feiern – so kann Arbeitsklima aussehen!

Bei Winninger Kältetechnik in Vöcklabruck stehen Menschen im Vordergrund. Das Unternehmen ist seit mehr als 65 Jahren in den Bereichen Kältetechnik und Klimatechnik für die Industrie tätig und hat sich besten Kundenservice als eines der großen Unternehmensziele gesetzt. Dass dies nur mit hoch motivierten und zufriedenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen möglich ist, ist für die Geschäftsführung klar. Darum bietet die „Ernst Winninger GmbH“ nicht nur beste Arbeitsbedingungen, sondern feiert seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch in regelmäßigen Abständen.

Mit Januar 2023 begrüßte man bei Winninger die beiden neuen Mitarbeiterinnen in der Arbeitsvorbereitung und im Sekretariat, Frau Michaela K. und Frau Denise T. „Die Neuen im Winninger Stab“ werden das Team AV und das Sekretariat perfekt ergänzen und und verstärken und wurden herzlich willkommen geheißen. Im Februar 2023 gab es etwas zu feiern: Lehrling Julian F. schloss mit „gutem Erfolg“ die 2. Klasse Berufsschule ab und die gesamte Belegschaft konnte gratulieren!

Bei Winninger Kältetechnik ist man bemüht, die Vorstellungen der Kunden und Kundinnen qualitativ hochwertig, in kürzester Zeit und erfolgreich zu realisieren. Nur ein fachgerecht aus-gebildetes und auch bestens motiviertes Team gewährleistet diese kundenspezifische Qualitätsarbeit. Darum wird im Hause Winninger auch auf die beste Weiter- und Fortbildung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie auf die Ausbildung von Lehrlingen im eigenen Haus gesetzt.

Kompetenz sowohl auf fachlicher als auch auf menschlicher Ebene – das ist einer der Schlüssel für die hochwertige und wirtschaftliche Realisierung von Kundenwünschen. Und darum dürfen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch regelmäßig gefeiert werden! Wer mehr zum Unternehmen sowie zu vakanten Stellen im Unternehmen erfahren möchte, besucht am besten die Website unter www.winninger.at.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ernst Winninger GmbH

Herr Robert Wauschek

Handelsstraße 10

4844 Regau

Österreich

fon ..: +43 (7672) 72 725-0

fax ..: +43 (7672) 72 725-75

web ..: http://www.winninger.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Ernst Winninger GmbH: Ihr Experte für Kälteanlagen & Klimaanlagen

Durch unsere große Vielfalt an Kälteanlagen und Klimaanlagen sowie unsere promte Beratung durch unsere Verkaufstechniker vor Ort finden wir sicher auch für Sie immer die besten Lösungen.

Wir sind spezialisiert auf die Klimatisierung von:

* Verkaufslokalen

* Büros, Serverräume

* Weinlagerräume

* Blumenlagerräumen

* Wohnungen

Bei uns erhalten Sie hochqualitative

* Feinkostvitrinen

* Getränkekühlschränke

* Kühl- und Tiefkühlschränke

Pressekontakt:

Ernst Winninger GmbH

Herr Robert Wauschek

Handelsstraße 10

4844 Regau

fon ..: +43 (7672) 72 725-0

web ..: http://www.winninger.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.