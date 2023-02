Als Single steht man manchmal vor dem Problem, in Sachen Urlaub nicht die besten Angebote zu bekommen. Im Hotel Zehnerkar wirkt man hier entgegen, mit speziellen Urlaubsangeboten für Singles mit Kind.

In Obertauern steht der Frühling noch lange nicht vor der Tür, die Pistenverhältnisse sind nach wie vor perfekt. Im Hotel Zehnerkar, dem Top Hotel in Obertauern, bietet man passend zum Frühjahrsskilauf ab März wieder das beliebte „Single mit Kind“ Paket, das in den vergangenen Jahren für große Begeisterung gesorgt hat. Das besondere daran: Bereits ab einem vollzahlenden Gast bekommen die mitreisenden Kinder die entsprechenden Kinder Ermäßigungen.

Zusätzlich ist im „Single mit Kind“ Paket im beliebten Viersterne Hotel in Obertauern enthalten:

o 7 Nächte Aufenthalt im geräumigen Doppelzimmer

o 3/4 Verwöhnpension

o Die Zehnerkar Wohlfühlleistungen

Dieses Wohlfühlprogramm kann sich sehen lassen. Inkludiert sind das kulinarische Verwöhnprogramm mit Frühstücks Buffett, viergängigem Menü am Abend sowie Nachmittagssnacks, Saftbar und Teebar, eine geführte Skitour mit dem Haus Skilehrer, die Nutzung von Hallenbad, Sauna, Infrarotkabine, Fitnessraum und Dampfbad sowie alle weiteren Vorteile des Hotels mitten in Obertauern.

Dazu zählen die zentrale Lage direkt an der Piste genauso wie der hauseigene Gästeparkplatz oder der Skipassservice an der Rezeption. Eine Woche sorgenfrei, so lässt sich der Aufenthalt im Hotel Zehnerkar wohl am besten beschreiben. Alle Angebote finden Interessierte auf der Website des Unternehmens unter www.zehnerkar.at.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hotel Zehnerkar & Hotel Obertauern, Familie Hollfelder-Winter

Frau Iris Hollfelder

Römerstraße 64

5562 Obertauern

Österreich

fon ..: 0043 6456 7257

fax ..: 0043 6456 7257-22

web ..: http://www.zehnerkar.at/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Das Hotel Zehnerkar und das Hotel Obertauern sind baulich miteinander verbunden und befinden sich direkt im Ortszentrum von Obertauern gegenüber dem Tourismusverband Obertauern.

Beide Hotels liegen direkt neben dem Skilift (Gamsleiten 1) und neben der Skischule Top.

„Skifahren bis zur Haustüre“ ist das Motto in unseren Unterkünften in Obertauern. Skiurlaub im Hotel Obertauern und Hotel Zehnerkar – das bedeutet schneesicher Skifahren bis zum Hotel, wohlfühlen und entspannen, genießen und Kraft tanken mitten in der herrlichen Winterlandschaft von Obertauern im schönen Salzburger Land.

Pressekontakt:

Hotel Zehnerkar & Hotel Obertauern, Familie Hollfelder-Winter

Frau Iris Hollfelder

Römerstraße 64

5562 Obertauern

fon ..: 0043 6456 7257

web ..: http://www.zehnerkar.at/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.