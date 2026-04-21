Vom Konzertsaal zur Guildhall: Leia Zhu, 19, erhält die Ehrenbürgerschaft der Stadt London

Sie gilt als erste klassische Musikerin, die von der Worshipful Company of International Bankers nominiert wurde, und zählt zu den jüngsten Empfängerinnen dieser Auszeichnung.

_Sie gilt als die erste klassische Musikerin, die von der Worshipful Company of International Bankers nominiert wurde – und gehört zu den jüngsten, denen diese Auszeichnung jemals zuteilwurde_

Die 19-jährige britische Geigerin Leia Zhu wurde heute mit dem Ehrentitel „Freedom of the City of London“ ausgezeichnet – einer der ältesten und renommiertesten bürgerlichen Ehrungen des Vereinigten Königreichs, die von der City of London Corporation in der Guildhall verliehen wird.

Diese Auszeichnung ist eine historische Premiere: Leia gilt als die erste klassische Musikerin, die von der Worshipful Company of International Bankers für die Ehrenbürgerschaft der City of London nominiert wurde, und mit gerade einmal 19 Jahren gehört sie zu den jüngsten Preisträgern der jüngeren Vergangenheit. Die Worshipful Company of International Bankers (WCIB) ist die Londoner Zünftgesellschaft, die das internationale Bank- und Finanzwesen repräsentiert und Exzellenz, verantwortungsvolles Handeln und bürgerschaftliches Engagement in London fördert. Die Mitgliedschaft steht allen offen, die im Finanzdienstleistungssektor arbeiten oder studieren – eine Qualifikation, die Leia durch ihre formale Finanzausbildung erfüllt; sie besitzt das Diplom für Finanzberater (DipFA, LIBF) und ist assoziiertes Mitglied des Chartered Institute for Securities & Investment (CISI).

_“Kultur braucht Kapital; Kapital braucht Seele.“ Ich möchte diese Brücke sein.“ – Leia Zhu_

Die Ehrenbürgerschaft der Stadt geht auf das Jahr 1237 zurück. Sie wird nicht leichtfertig verliehen. Dass sie Leia über eine Zunft der Finanzwelt zuteilwird, während sie gleichzeitig zu den aktivsten jungen Solistinnen mit internationaler Bühnenpräsenz zählt, sagt einiges darüber aus, wofür sie steht: eine neue Art von Führung, die sich der falschen Wahl zwischen Kunst und Finanzen widersetzt.

WARUM FINANZEN – EIN WEG, AUS DER NOTWENDIGKEIT ENTSTANDEN

Leias Engagement im Finanzwesen war kein beruflicher Richtungswechsel. Es war eine Reaktion auf eine Krise, die sie hautnah miterlebt hatte.

Während der COVID-19-Pandemie machten die zahlreichen Konzertabsagen die akute finanzielle prekäre Lage professioneller Musiker deutlich – darunter auch viele ihrer Kollegen. Als sie sah, wie etablierte Künstlerinnen und Künstler plötzlich mit wirtschaftlicher Unsicherheit konfrontiert wurden, wurde ihr klar, dass kreative Spitzenleistungen allein keinen Schutz bieten.

Aus dieser Überzeugung heraus entschied sie sich, neben ihrer Schauspielkarriere eine formale Finanzausbildung zu absolvieren. Mit 17 Jahren gehörte sie zu den jüngsten Inhaberinnen des Diploms für Finanzberater (DipFA, LIBF). Sie ist assoziiertes Mitglied des Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) und arbeitet derzeit auf die höchste berufliche Qualifikation der Organisation hin. Die Worshipful Company of International Bankers hob in ihrem Artikel in der Winterausgabe 2026 von The International Banker ihr besonderes Interesse daran hervor, wie finanzielle Disziplin, ethische Unternehmensführung und langfristige Planung es Kulturorganisationen ermöglichen, zu bestehen, Gemeinschaften effektiv zu dienen und öffentliches Vertrauen zu gewinnen.

Soweit bekannt ist, ist sie eine der jüngsten Personen im Vereinigten Königreich, die gleichzeitig über den DipFA-Abschluss und die assoziierte Mitgliedschaft bei CISI verfügt und eine aktive internationale Karriere als Musikerin verfolgt. Ihr Ziel ist es, Kultureinrichtungen dabei zu helfen, die finanziellen Grundlagen zu schaffen, die das Überleben kreativer Arbeit ermöglichen, und dafür zu werben, dass Kunst und Finanzen keine Gegensätze sind, sondern sich gegenseitig ergänzen.

EINE AUSSERGEWÖHNLICHE BÜHNENKARRIERE

Leias musikalische Karriere zeichnet sich sowohl durch ihren Umfang als auch durch ihre Schnelligkeit aus. Mit 12 Jahren wurde sie zur jüngsten Künstlerin, die jemals von HarrisonParrott – einer der weltweit führenden Agenturen für klassische Musik – unter Vertrag genommen wurde. Seitdem ist sie in mehr als 20 Ländern aufgetreten, unter anderem bei den BBC Proms in der Royal Albert Hall, mit dem London Symphony Orchestra unter Sir Simon Rattle und mit dem Tonhalle-Orchester Zürich unter Paavo Järvi.

Sie ist die Empfängerin des OPUS Klassik Young Talent of the Year 2025 Awards – einer der renommiertesten internationalen Auszeichnungen in der klassischen Musik. Sie wurde von Classic FM in die Liste „30 Under 30“ aufgenommen und vom BBC Music Magazine als „Rising Star“ ausgezeichnet. Sie fungiert als Bildungsbotschafterin der London Mozart Players und als Schirmherrin der HarrisonParrott Foundation.

ANERKENNUNG DURCH DIE STADT UND BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT

Neben ihrer Ehrenbürgerschaft ist Leia auch Ehrenmitglied der Worshipful Company of International Bankers und Mitglied ihres breiteren zivilgesellschaftlichen Netzwerks. Sie hat sich an Veranstaltungen beteiligt, die den Lord Mayor’s Appeal, Veteranenorganisationen, Kinderhilfsorganisationen und Organisationen des Gesundheitswesens unterstützen. An der Zeremonie in der Guildhall am 20. April 2026 nahmen Vertreter sowohl des Kultur- als auch des Finanzsektors teil.

ZITATE

Leia Zhu sagte:

_“Die Verleihung der Ehrenbürgerschaft der Stadt London ist eine große Ehre, die ich ebenso als Verantwortung wie als Anerkennung betrachte. Um nachhaltig zu gedeihen, muss Kultur durch solides Finanzverständnis, umsichtige Unternehmensführung und langfristiges Denken unterstützt werden. Diese Auszeichnung bestärkt mich in meinem Engagement, zu diesem Dialog beizutragen und in der Überzeugung, dass Kultur und Finanzen keine Gegensätze, sondern sich ergänzen. Kultur braucht Kapital, Kapital braucht Seele. Ich möchte diese Brücke sein.“ – Leia Zhu_

Tim Skeet, Master of the Worshipful Company of International Bankers, sagte:

_“Die Worshipful Company of International Bankers ist stolz darauf, Leia Zhu für die Ehrenbürgerschaft der City of London nominiert zu haben. Mit ihren 19 Jahren verkörpert sie genau die Art von Führungspersönlichkeit, die die Stadt braucht – eine, die künstlerische Exzellenz, finanzielle Strenge und ein echtes Engagement für das bürgerliche Leben vereint. Diese Ehre ist wohlverdient.“_

– Tim Skeet, Master of the Worshipful Company of International Bankers

Jasper Parrott, Vorstandsvorsitzender der HarrisonParrott Group, sagte:

_“Es war mir eine Ehre, Leia auf ihrem inspirierenden Weg als Violinistin, Künstlerin und Sprecherin für die entscheidende Bedeutung der kreativen Künste in einer gesunden und ausgewogenen Gesellschaft zu begleiten, und diese Auszeichnung ist mehr als verdient für ihr Engagement in so vielen Bereichen der Bildung, der Förderung von Inklusion und der Schaffung von Chancen für alle begabten und motivierten jungen Menschen.“ Die Ehrenbürgerschaft der City of London wird sie zweifellos in all ihren Bestrebungen weiter bestärken.“_

– Jasper Parrott, Geschäftsführender Vorsitzender, HarrisonParrott Group

George Littlejohn, Mitglied der Worshipful Company of International Bankers und Seniorberater des Chartered Institute for Securities & Investment, sagte:

_“Leia Zhu ACSI verkörpert viele der Eigenschaften, die die Worshipful Company of International Bankers in der nächsten Generation fördern möchte – Integrität, Disziplin, Neugier und ein starkes Verantwortungsgefühl gegenüber der Gesellschaft. Ihre Arbeit spiegelt eine umfassendere Perspektive wider, die künstlerische Disziplin, finanzielles Verständnis und bürgerschaftliches Engagement vereint – ein Ansatz, der eng mit den Werten der Verantwortung, Kontinuität und des öffentlichen Dienstes verbunden ist, die mit der City of London, ihren Zünften und ihren Berufsverbänden assoziiert werden.“_

– George Littlejohn, Mitglied der Worshipful Company of International Bankers und Seniorberater des Chartered Institute for Securities & Investment

WICHTIGSTE ERFOLGE

o Ehrenbürgerschaft der City of London, April 2026 – im Alter von 19 Jahren, eine der jüngsten Empfängerinnen der jüngeren Geschichte

o OPUS KLASSIK Nachwuchstalent des Jahres 2025 – 18 Jahre

o BBC Proms, Royal Albert Hall – im Alter von 17 Jahren; London Symphony Orchestra unter Sir Simon Rattle – im Alter von 14 Jahren; Tonhalle-Orchester Zürich unter Paavo Järvi – im Alter von 16 Jahren; Auftritte in über 20 Ländern

o Classic FM 30 Under 30 (15 Jahre); BBC Music Magazine Rising Star (16 Jahre)

o Künstlerresidenz bei den London Mozart Players – im Alter von 14 Jahren

o Die jüngste Künstlerin, die jemals bei HarrisonParrott unter Vertrag genommen wurde – im Alter von 12 Jahren

o Diplom für Finanzberater (DipFA, LIBF) – mit 17 Jahren eine der jüngsten Inhaberin im Vereinigten Königreich

o Assoziiertes Mitglied des Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)

o Freeman of the Worshipful Company of International Bankers

o Bildungsbotschafterin, London Mozart Players; Schirmherrin, HarrisonParrott Foundation

o Veröffentlichte Autorin – „_Bows, Strings and Dreams_“, im Alter von 16 Jahren

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