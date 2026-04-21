Willkommen im Christian’s Bistro – wo Genuss zur Herzensangelegenheit wird

Christian’s Bistro in Bad Griesbach: Mediterrane Leichtigkeit, herzhafte Klassiker und echtes Wohlfühlambiente. Entdecken Sie Genussmomente mit Herz, Hand und viel Leidenschaft!

Mitten in Bad Griesbach erwartet Sie ein Ort, an dem Genuss, Gastfreundschaft und Wohlfühlambiente verschmelzen. Aus einer kleinen Idee wurde ein beliebter Treffpunkt für Genießer – geprägt von ehrlicher Küche, persönlichem Service und echter Leidenschaft.

Mediterran & herzhaft genießen

Unsere Küche verbindet leichte, mediterrane Kreationen mit herzhaften Klassikern. Dazu servieren wir aromatischen Kaffee und hausgemachte Kuchen. Auf unserer Sonnenterrasse genießen Sie im Sommer kulinarische Momente unter freiem Himmel – stets mit Liebe zum Detail.

Beliebte Spezialitäten

Freuen Sie sich auf Vielfalt und Frische: vom knusprigen Hähnchenschnitzel über frische Salate und würzige Gulaschsuppe bis hin zu Fischgerichten und Currywurst. Süße Highlights aus eigener Herstellung runden das Angebot ab – perfekt für jede Genusszeit.

Events & Genussmomente

Ob Musikabende, saisonale Highlights oder besondere Aktionen – bei uns ist immer etwas los. Wir schaffen Erlebnisse, die Ihren Besuch unvergesslich machen.

Tradition trifft Zeitgeist

Klassiker wie Fleisch- und Nudelgerichte bleiben beliebt – und genau hier setzen wir an. Mit frischen Zutaten und moderner Leichtigkeit verbinden wir Vertrautes mit neuen Akzenten für echten Genuss.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bistro in der Therme

Herr Christian Rauscher

Thermalbadstr. 4

94086 Bad Griesbach i. Rottal

Deutschland

fon ..: 08532 920804

web ..: http://www.bistro-bad-griesbach.de

email : pr@dsa-marketing.ag

Pressekontakt:

Bistro in der Therme

Herr Christian Rauscher

Thermalbadstr. 4

94086 Bad Griesbach i. Rottal

fon ..: 08532 920804

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