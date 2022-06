In den vergangenen Jahren hat die Menge an Verpackungsmüll eklatant zugenommen. Vor allem Unternehmen sind gefordert, wenn es um die Reduzierung der Müllmengen geht.

Müll zu entsorgen ist nicht nur ein großer Aufwand, sondern auch eine Kostenfrage. In Unternehmen, in denen viel Verpackungsmüll anfällt, geht es darum nicht nur um die Reduktion von Verpackungen, sondern auch um das Reduzieren der angefallenen Müllmenge. Müllpressen sind hier das Zauberwort! Sie sorgen dafür, dass der anfallende Verpackungsmüll fachgerecht gepresst wird. Damit ist zum einen weniger Lagerplatz notwendig, zum anderen werden auch die Kosten für die Entsorgung verringert.

Besonders praktisch und platzsparend sind hier vertikale Ballenpressen, die es in verschiedensten Größen gibt, jeweils passend für die Gastronomie, den Einzelhandel oder Gesundheitseinrichtungen. Überall dort, wo viel Verpackungsmüll anfällt, jedoch wenig Raum für eine Müllpresse zur Verfügung steht, ist eine vertikale Ballenpresse die richtige Wahl, weiß man bei Austropressen – Roither Maschinenbau GesmbH.

Die Roither Maschinenbau GesmbH mit Sitz in Oberösterreich ist auf Müllpressen und Ballenpressen spezialisiert und mit ihren Produkten seit über 40 Jahren weltweit vertreten. Das Unternehmen liefert an Kunden in über 40 Ländern. Mehr zu den vertikalen Ballenpressen sowie weiteren Produkten aus dem Hause Roither Maschinenbau gibt es unter www.austropressen.com.

Seit 1973 stellt der Familienbetrieb Roither Maschinenbau GmbH unter dem Markennamen Austropressen hochwertige Müllpressen, Abfallpressen, Dosenpressen, Papierpressen und sonstige Anlagen her. Für maßgefertigten Entsorgungslösungen für jeden Einsatzort sowie unterschiedlichste Materialien ist Roither Maschinenbau GmbH Ihr Experte.

Innovationen und Produktkompetenz sind bei Austropressen die Basis, auf der höchste Qualität, modernste Technologie und Dauerhaftigkeit sicher realisiert werden. Unsere jahrzehntelange Erfahrung garantiert, dass unzählige Betriebe aus aller Welt zufriedene Austropressen-Kunden sind.

Wir sind Spezialist in jedem Gebiet der Abfallwirtschaft – seit 40 Jahren und in über 40 Ländern.

