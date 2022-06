Offroad Saison: Jetzt! Unter diesem Motto präsentiert Offroad Spezialist „Offroad Manni“ seinen neuen Shop und gibt gleich jede Menge Tipps für begeisterte Offroader.

Wer mit dem Offroader unterwegs ist, weiß, dass Straßen Schnee von gestern sind. Abseits ausgetretener touristischer Pfade geht es ab ins Gehölz und in die Berge, dort wo noch das Abenteuer wartet. „Offroad Manni“ Manfred Gfrerer weiß, was es braucht, um ein perfektes Offroadabenteuer zu erleben. Der Experte für Offroadreisen bietet in seinem Offroad Shop nicht nur alle Gadgets, die man braucht, sondern teilt auch noch jede Menge Erfahrung aus vielen Jahren.

„Im Gelände gibt es keine Kompromisse“, weiß der Spezialist für Offroad Ausrüstung, „und darum bieten wir alles an, was man braucht, um sicher unterwegs zu sein. Das ist zum einen Zusatzausrüstung, die immer von Nutzen ist, wie eine mobile Solarlösung, um selbst Energie zu erzeugen oder das praktische Dachzelt, aber auch Bauteile, mit denen man sein Fahrzeug nachrüsten kann. Zum Beispiel einen Unterfahrschutz, LED Zusatzscheinwerfer oder den Ansaugschnorchel.“

Die Erklärung für noch nicht Offroader: Ein Unterfahrschutz ist anzuraten, wenn man in wirklich anspruchsvolles Gelände fährt. Man schützt damit sein Fahrzeug vor Steinschlag oder „Aufsitzen“ mit nachfolgenden Schäden. Einen Ansaugschnorchel empfiehlt der Spezialist, wenn man in Gelände mit vielen zu querenden Flussläufen unterwegs ist. Der Ansaugschnorchel versorgt den Motor mit frischer Luft, ohne dass Wasser in den Ansaugtrakt eindringen kann. Essentiell also, wenn man auf lange Umwege verzichten möchte, weil ein Fluss den Weg kreuzt.

Ein Zusatzgadget, das nicht nur bei Offroadern, sondern auch bei Campern gut ankommt, ist die Kompressor Kühlbox. Damit wird unterwegs nicht nur die Verpflegung kühl gehalten, sondern auch das köstliche Bier für das Ende des Tages. Und noch viel mehr zum Angebot gibt es auf der Website von Offroad Manni unter www.offroadmanni.eu.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Offroad Manni e.K.

Herr Manfred Gfrerer

Wasserburger Str. 50a

83395 Freilassing

Deutschland

fon ..: +49 8654 45799 210

fax ..: +49 8654 45799 219

web ..: http://www.offroadmanni.eu/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Sie brauchen keine Straßen – wohl aber robuste Offroad-Ausrüstung, auf die Sie sich auch in schwierigem Gelände verlassen können. Das beginnt bereits beim Unterfahrschutz, der Steinschläge und andere Schäden vom Fahrzeugboden fernhält, die den Wagen ansonsten lahmlegen könnten. Motor, Getriebe, Ölwanne – diese und weitere Komponenten liegen sicher hinter einem Unterbodenschutz aus Stahl oder Aluminium.

Das Dachzelt: ein Hotel zum Mitnehmen! Ein Dachzelt ist ein Domizil, das innerhalb weniger Minuten errichtet ist und zuverlässig Schutz vor Insekten, Tieren und schlechtem Wetter bietet. Der atmungsaktive Stoff verhindert Schimmelbildung, und die im Lieferumfang enthaltene Komfortmatratze sorgt für ruhigen und erholsamen Schlaf. Am nächsten Morgen wird das Dachzelt ebenso schnell wieder zusammengebaut wie es aufgebaut wurde und der Offroader kann losstarten.

Pressekontakt:

Offroad Manni e.K.

Herr Manfred Gfrerer

Wasserburger Str. 50a

83395 Freilassing

fon ..: +49 8654 45799 210

web ..: http://www.offroadmanni.eu/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.