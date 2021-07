Wer das Usedomer Landleben genießen möchte, kommt im August auf Wasserschloss Mellenthin bei der Landpartie, dem Parktheater EDELBRUCH und bunten Themen-Events voll auf seine Kosten.

Usedomer Landpartie auf Wasserschloss Mellenthin

Usedom bedeutet für immer mehr Urlauber nicht nur Baden und Meer, sondern auch genießen und erleben. Gerade während der Sommermonate locken wieder unzählige kulinarische oder kulturelle Veranstaltungen Gäste auf die beliebte Ostseeinsel. Von diesem Trend profitieren längst nicht mehr nur die Seebäder, sondern zunehmend auch das idyllische Usedomer Hinterland.

Dabei sticht ein Event der besonderen Art heraus. So ist die Landpartie Usedom auf Wasserschloss Mellenthin auch in diesem Jahr wieder das Ausflugsziel für Gartenfreunde und Fans der ländlichen Lebensart. Bei dem bunten Gartenfest für die gesamte Familie präsentieren Aussteller junge Stauden, frische Kräuter, feines Interieur, Gartenkultur, edle Gartenmöbel, stilvolle Mode, ausgefallene Accessoires, Glas- und Kunstobjekte sowie interessante Lifestyle-Produkte. Neben einem abwechslungsreichen Event-Programm mit unterhaltsamen Animationen, ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. An hübsch gedeckten Tischen im gemütlichen Ambiente des Wasserschlosses kommen garantiert alle auf ihre Kosten. Die Landpartie Usedom auf Wasserschloss Mellenthin ist noch bis zum Ende der Saison von Freitag bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr zu erleben.

Parktheater EDELBRUCH auf Wasserschloss Mellenthin

Die Landpartie Usedom ist nicht das einzige Highlight im August auf Wasserschloss Mellenthin. So gastiert noch bis zum 9. August 2021 das Parktheater EDELBRUCH wieder in dem idyllischen Renaissanceschloss. Auf dem Programm stehen neu bearbeitete Märchen der Gebrüder Grimm für Jung und Alt. Gäste dürfen sich unter anderem freuen auf den „Froschkönig“, Hänsel und Gretel“, „Der Fischer un sin Fru“ sowie „Rotkäppchen“. Außerdem werden Anton Tschechows Erzählung „Die Dame mit dem Hündchen“ und „Findejahre“, ein Stück über das Künstlerpaar Julia und Lyonel Feininger, zur Aufführung kommen.

Bunte kulinarische Themen-Events im August

Auch kulinarisch hat das Wasserschloss Mellenthin im August wieder einiges zu bieten. So finden in dem 4-Sterne-Wellness-Hotel mit eigener Brauerei, Destillerie und Kaffee-Rösterei an sechs Tagen in der Woche die beliebten kulinarischen Themen-Events statt. Bei Brauer-Abend oder Piraten-Spektakel, bei Ritter-, Pommern- oder Schlemmer-Buffet, wie auch beim sonntäglichen Brunch

heißt es im August für Gäste wieder schlemmen und genießen bei bester Unterhaltung.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de.

