UnternehmerKickern für den guten Zweck: Spendenerlös geht an das Kinderhospiz Nürnberg

Statt im klassischen Eins-gegen-eins traten beim alljährlichen KickerCup von Unternehmer ORANGE gleich 20 Spieler pro Mannschaft am über zwölf Meter langen XXL-Tischkicker gegeneinander an.

Sechs Teams kurbelten und drehten, was das Zeug hielt, um die 30 Spielbälle im gegnerischen Tor zu versenken. Neben sportlichem Ehrgeiz und jeder Menge Spaß stand bei diesem Netzwerkabend vor allem eines im Mittelpunkt: Die gesamten Spendeneinnahmen in Höhe von 3.820,00 Euro kommen dem Hospiz-Team Nürnberg e. V. zugute._

Sportliche Duelle auf 12,26 Metern

Bereits zum elften Mal trafen sich die Mannschaften in der Filiale der VR TeilhaberBank Metropolregion Nürnberg am Tullnaupark. Über 150 Gäste kamen in entspannter After-Work-Atmosphäre zusammen. Bei kühlen Drinks wurde gefachsimpelt, genetzwerkt und die passende Taktik für das Turnier besprochen. Schließlich galt es, den Pokal – eine überdimensionale Kickerfigur – mit nach Hause zu nehmen. Keine leichte Aufgabe: Am 12,26 Meter langen XXL-Tischkicker standen sich pro Partie insgesamt 40 Spieler gegenüber, die ihre Mannschaft zum Sieg kurbeln wollten.

In diesem Jahr waren sechs Mannschaften am Start: der Post SV Nürnberg, das Handwerker-Team von Rothbau, die Basketballer der Nürnberg Falcons, eine Spielgemeinschaft der VR TeilhaberBank, die Lokalmatadoren der Tullnau Kickers sowie das Gastgeberteam von Unternehmer ORANGE.

30 Bälle schossen gleichzeitig über das Spielfeld und sorgten für jede Menge Action. Neben den 25 weißen Kugeln gab es sechs Sonderbälle: vier gelbe Kugeln zählten jeweils fünf Punkte, ein roter Ball wurde sogar zehnfach gewertet und brachte damit zusätzliche Spannung ins Spiel.

Nervenkitzel bis zur letzten Sekunde bot auch das Finale, das bis zum Schluss völlig offen war. Am Ende setzte sich das Team Handwerk hauchdünn gegen die Tullnau Kickers durch. Platz drei sicherte sich das Team der VR TeilhaberBank, gefolgt von der Mannschaft von Unternehmer ORANGE auf Rang vier. Im Spiel um Platz fünf behielten die Nürnberg Falcons gegen den Post SV Nürnberg die Oberhand.

Tore für den guten Zweck

Gemeinsam Gutes tun – das gehört seit jeher zum KickerCup dazu. Wie in jedem Jahr kamen sowohl die Startgelder als auch sämtliche Spenden des Abends vollständig einem guten Zweck zugute. Für Sabine Michel, Veranstalterin von Unternehmer ORANGE, ist das eine der schönsten Seiten des Events: „Ich freue mich so sehr, dass wir mit Spaß und guter Laune auch etwas Gutes tun können. Es zeigt, wie einfach das sein kann. Und so macht Netzwerken gleich noch ein bisschen mehr Spaß!“

Insgesamt kamen 3.820,00 Euro zusammen, die Sabine Michel und Dirk Helmbrecht, Vorstandsvorsitzender der VR TeilhaberBank Metropolregion Nürnberg, an Ingrid Kästlen vom Hospiz-Team Nürnberg e. V. übergaben. Mit dem Geld werden letzte Wünsche von Kindern und Jugendlichen erfüllt. Außerdem können deren Familien in schwierigen Situationen finanziell unterstützt werden.

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Mannschaften und Spielern für einen sportlich fairen Wettkampf, jede Menge gute Laune und die großzügige Unterstützung.

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SMIC! Events & Marketing

Frau Sabine Michel

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Das Benefiz-Kickerturnier

Der Kicker-Cup wird organisiert von Unternehmer ORANGE und findet bereits zum 11. Mal statt. 120 Spieler aus sechs Teams spielen mit 30 Bällen an 80 Kickerstangen an einem der längsten Kickertische der Welt (12,26 Meter). Das Turnier dient nicht nur dem sportlichen Wettbewerb oder unternehmerischen Netzwerken, sondern auch dem gemeinsamen Ziel, soziale Projekte zu unterstützen und der Gemeinschaft etwas zurückzugeben.

UnternehmerORANGE

Die Plattform Unternehmer ORANGE steht für Unternehmertum, Austausch, Netzwerk, Wissen und Unterhaltung. Mit informativen Beiträgen, verschiedenen Wissensformaten und abwechslungsreichem Content bietet sie Unternehmern, Inhabern, Entscheidern und Führungskräften Mehrwert und setzt Impulse. Menschlich nah, strategisch weit ist der Slogan. Zu den Partnern der Plattform zählen die Steuer- und Wirtschaftsprüfer-Kanzlei Schaffer & Partner mbB, VR TeilhaberBank Metropolregion Nürnberg eG, ARTUS GRUPPE und smic! Events & Marketing sowie einer Reihe weiterer Sponsoren.



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