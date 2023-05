Die richtige Verpackung spielt nicht nur im Versandhandel eine entscheidende Rolle für den langfristigen geschäftlichen Erfolg. Auch im herkömmlichen Einzelhandel ist Verpackung ein Thema.

Im Zeitalter von Internet und Online-Handel wissen nicht nur Händler, sondern auch Kunden, die bereits Bestellungen per Post erhalten haben, dass Karton nicht gleich Karton ist. Wenn ein Paket geliefert wird und sich die Verpackung als ungeeignet erweist, kann dies dazu führen, dass der Kunde keinen weiteren Einkauf beim betreffenden Versender tätigt. Daher ist die Wahl der richtigen Verpackung nicht nur für Online-Händler, sondern generell für Unternehmen jeder Art von großer Bedeutung.

Bei einer Online Bestellung ist die Verpackung der einzige physische Berührungspunkt zwischen Verkäufer und Käufer. Es ist daher wichtig, von Anfang an einen professionellen Eindruck zu hinterlassen. Eine Verpackung aus Karton, die durch ihre Materialstärke, das Druckbild und die benutzerfreundliche Handhabung überzeugt, sammelt Pluspunkte. Zudem verringert eine geeignete und robuste Verpackung die Anzahl von Retouren und spart unnötige Kosten.

Besonders positiv kann sich ein Unternehmen positionieren, wenn es E-Commerce und Umweltschutz miteinander verbindet. Wenn die Verpackung nicht nur angemessen und ansprechend gestaltet ist, sondern auch aus nachwachsenden Rohstoffen wie Wellpappe und Karton besteht, trägt dies zum Umweltschutz bei und schafft ein positives Image. Die Botschaft nach außen ist klar: Dem Unternehmen liegt nicht nur der Kunde am Herzen, sondern auch die Umwelt und nachhaltiges Handeln. Genau diese beiden Punkte zählen nicht nur im Versandhandel. In Zeiten von Kunststoffverzicht und Nachhaltigkeitsgedanken punkten Unternehmen mit nachhaltigen Verpackungen, die aus nachwachsenden Rohstoffen, am besten aus der Region, hergestellt werden.

Bei Gruber Kartonagen, dem Experten für Verpackungen aller Art, ist man bestens beraten zur Wahl der passenden Verpackungen für das eigene Unternehmen, Verpackung als Werbematerial und die professionelle Gestaltung und das Bedrucken von Kartons und anderen Verpackungen: www.gruber-kartonagen.at.

