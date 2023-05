2021 präsentierte Häfele ein neues Schiebetürsystem, das eine neue Ära in der Raumplanung einläutete. Heute blickt man auf die ersten beiden Jahre zurück: Eine Erfolgsgeschichte.

Das renommierte Unternehmen Häfele hat mit den innovativen Slido Schiebebeschlägen, die im eigenen Haus entwickelt und hergestellt werden, eine umfangreiche Palette an hochwertigen Schiebetürbeschlägen für Holz-, Glas- und Aluminiumrahmentüren geschaffen und dieses neue System 2012 präsentiert.

Häfele ist ein bei Fachleuten äußerst angesehener Spezialist für Türbeschläge, Schließsysteme und Schiebetürsysteme. Architekten, Tischler und Planer sind gleichermaßen von der Produktvielfalt des Unternehmens begeistert. Das Unternehmen wurde 1923 in der Schweiz gegründet und wird nach wie vor in Familienbesitz geführt. Es beschäftigt über 8.000 Mitarbeiter und betreibt 52 Vertriebsniederlassungen weltweit, wobei die hochqualitativen Produkte in 150 Ländern erhältlich sind.

Die neuen Schiebetürsysteme erfreuen sich weltweit großer Beliebtheit und werden bereits von einer Vielzahl von Möbelherstellern eingesetzt. Das modulare Design bietet den Kunden enorme Vorteile. Das System kann vollständig nach individuellen Anforderungen konfiguriert werden und ermöglicht dadurch eine hohe Flexibilität bei der Planung, angefangen von verschiedenen Qualitätsstufen bis hin zu unterschiedlichen Materialien und Zubehör. Ein eigens entwickeltes Dämpfungssystem gewährleistet ein sicheres Abbremsen und sanftes Schließen der Türen – futuristisch, elegant und äußerst zuverlässig.

Besonders interessant für Profis ist der Häfele Systembaukasten, der eine standardisierte Fertigung sowie schnelle und sichere Montagen ermöglicht – ein wichtiger Aspekt für die Möbelindustrie des 21. Jahrhunderts. Auf der Website des Unternehmens wird das neue System nicht nur vorgestellt, sondern kann auch direkt bestellt werden unter: www.haefele.at.

Häfele ist ein international tätiges Unternehmen für Beschlagtechnik und elektronische Schließsysteme. Kunden aus der Möbelindustrie, aus Handel und Handwerk sowie Architekten, Planer und Bauherren setzen auf die Kompetenz und Leistungsfähigkeit von Häfele.

Bei Häfele bekommen Kunden eine große Auswahl an Zierbeschlägen, Möbelgriffen und Möbelknöpfen aller Art und können aus einem reichen Sortiment Möbelzubehör aller Art auswählen, vom Garderobenhaken bis zu Griffen für Glastüren. Auf der Website www.haefele.at können alle Produkte rasch und sicher bestellt werden.

