Wer Müll vermeidet, schont die Umwelt, das ist mittlerweile allgemein bekannt. Doch wie kann man das im Alltag bewerkstelligen? Der Experte informiert.

Nachhaltig handeln und Müll reduzieren beginnt in erster Linie bei Müll vermeiden, das weiß man beim Experten für Müllpressen und Ballenpressen. Das Unternehmen „Austropressen“ ist Experte in Sachen Abfallwirtschaft und produziert Müllpressen für jedes Einsatzgebiet. Diese Pressen sorgen dafür, dass die Müllmengen deutlich reduziert werden und somit nur noch einen Bruchteil der Lager- und Transportkosten verschlingen.

Müll vermeiden jedoch ist in erster Linie ein Einkaufsthema. Wenn man es schafft, als Endkunde oder Endkundin weniger Verpackung zu kaufen, kann sich nachhaltig etwas ändern. Folgende Tipps können im Alltag bequem umgesetzt werden – und jeder einzelne Mensch trägt somit zu einer Verringerung der Müllberge bei:

1. Unverpackt kaufen. Nicht nur Läden mit unverpackter Ware sprießen aus dem Boden, man kann auch in herkömmlichen Läden bestmöglich auf Verpackung verzichten, indem man keine Tüten fordert oder Obst und Gemüse unverpackt kauft. Auch wenn dies in Zeiten von Corona schwierige geworden ist, ist es möglich.

2. Milchprodukte aus Pfandgläsern. Milchprodukte werden zunehmend wieder im Glas angeboten, oft aus marketingtechnischen Gründen. Wirklich Müll vermeiden klappt aber nur, wenn es Pfandgläser sind.

3. Damit könnte man übrigens die Welt verändern: Nur noch Getränke in echten Pfandflaschen kaufen. Solche, die wiederverwendet werden.

4. Mikroplastik vermeiden. Etwas mühsamer, weil irgendwie unsichtbar, ist die Vermeidung von Mikroplastik, das in vielen Drogerieartikeln enthalten ist. Man erkennt es an den Kennzeichnungen „PE“, „PET“, „PA“ oder PP“.

5. Frischhaltefolie? Nein danke. Statt der Folie aus Kunststoff gibt es mittlerweile hochwertige Bienenwachstücher am Markt, die das gleiche leisten und der Umwelt keinen Schaden zufügen. Sie sind wiederverwendbar und lange haltbar!

6. Regional kaufen und somit den wachsenden Berg an Versandverpackungen reduzieren helfen!

Neben diesen Tipps für Einzelkunden und -kundinnen gilt es natürlich auch, in der Industrie und Logistik umzudenken. Denn was nützen unverpackte Waren, wenn sie verpackt geliefert werden. Großverpackungen verursachen ebenfalls viel Müll und Projekte zur Wiederverwendung von großen Lieferkartons stecken bislang noch in den Kinderschuhen.

Müll möglichst klein zu pressen ist ein erster Schritt, die Müllberge zu verkleinern. Mehr zum Thema Müllpressen gibt es unter: www.austropressen.com.

