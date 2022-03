Individuell gestaltete Holzprodukte boomen und das wäre doch DIE Gelegenheit, um zu Ostern einmal so richtig Natur zu verschenken.

Weinregale und Deko-Fässchen, Schirmständer und Saunakübel, Bierkrüge und Weinverpackungen – all diese Dinge werden bei Achleitner Holzwaren KG in Österreich entwickelt und hergestellt. Die wunderbaren Geschenkideen vom Hersteller eignen sich nicht nur zum individuell verschenken, sondern auch als Geschenke für Mitarbeiter oder Kunden, ganz nach Wunsch.

Die breite Palette der handwerklichen Erzeugnisse kann sich sehen lassen. Bei Achleitner hat man sich auf Fassbindearbeiten spezialisiert und kann alles rund um diese alte Handwerkskunst liefern, vom einfachen Saunakübel bis zum Weinregal in Fassform, das Weinliebhaberherzen sicher höher schlagen lässt. Saunakübel, Tauchbecken und Holzbadewannen runden das Sortiment aus den Bereichen Wellness, Sauna und Spa ab.

Es ist heute attraktiver denn je, Holz in seiner Vielfalt in Wohn- und Arbeitsräumen zu verwenden, denn die Entstehung dieses Rohstoffes wie auch die fachgerechte Verwendung sind für die Umwelt unbedenklich. Holz ist ein lebender Rohstoff, der jedem Raum ein ganz bestimmtes Flair vermittelt und so zu mehr Wohlbefinden führt. Mit Geschenken aus Holz bringt man diesen Zauber in das Leben der beschenkten – kann es ein schöneres Geschenk geben?

Wer sich jetzt gleich für ein nachhaltiges Geschenk zu Ostern entscheiden möchte, sollte Achleitner online besuchen – denn bis Ostern dauert es nicht mehr lange: www.holzprodukte-achleitner.at.

Viel Freude beim Kennenlernen der hochwertigen Holzprodukte wünscht Achleitner Holzwaren KG.

In unserem Betrieb legen wir wert auf altes Handwerk und neues Wissen. Wir bieten eine bunte Palette an Erzeugnissen aus Holz, deren Qualität und Ausführung unsere Kunden seit Jahren überzeugen.

Die Firma Holzprodukte Achleitner ist spezialisiert auf sämtliche Faßbinderarbeiten und bietet Saunakübel, Tauchbecken, Holzbadewannen, Weinregale, Blumenkübel, und viele weitere Holzprodukte aus eigener Produktion. Mit hochwertiger Handwerksarbeit für Wellness, Sauna und Spa ergänzen wir eine große Auswahl an Geschenksideen aus Holz.

Achleitner – Ihr Spezialist für Holzprodukte!

