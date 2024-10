Über 70.000 versammeln sich zur Busan-Kampagne und entfachen die Leidenschaft für das offenbarte Wort

Über 70.000 Menschen versammelten sich zur Missionskampagne in Busan, schufen eine kraftvolle Atmosphäre und bewegten die Herzen sowie den Verstand durch ihren Glauben und ihre Gemeinschaft.

BUSAN, KOREA, 30. September 2024 – Ein teilnehmender Pastor sagte: „Was ich erlebt habe, war tiefgreifend – ich möchte dieses Gefühl sofort an meine Pastorenkollegen weitergeben.“ Der Vorsitzende Lee erklärte leidenschaftlich: „Alle Kirchen sollen sich durch das Wort der Offenbarung vereinigen.“ Ein anderer Pastor schloss sich dieser Meinung an und erklärte: „Die Offenbarung persönlich zu hören, hat in mir den Wunsch geweckt, noch mehr zu lernen.“

Die Atmosphäre war mitreißend und eine lebhafte Parade mit einer Pungmul-Band (traditionelle darstellende Kunst aus Korea), einer Militärkapelle und einem lebendigen Bandwagen zog die Bürger von Busan in ihren Bann. Die „Kampagne von Shincheonji 2024 – Reale Beweise für die Erfüllung der Offenbarung“ fand am 25. September in Masan statt und erreichte am 29. September Busan, was einmal mehr die Begeisterung für das offenbarte Wort unter Beweis stellte. Diese außergewöhnliche Veranstaltung, die im Lehrzentrum des Andreas-Stammes stattfand, wurde von der „Shincheonji Kirche Jesu, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses“ (Vorsitzender Man-hee Lee) als Antwort auf die herzlichen Bitten von Pastoren und Gläubigen in der Region Yeongnam organisiert.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1984 hat diese landesweite Reisekampagne immer wieder Gläubige aus dem ganzen Land zusammengeführt. Der Vorsitzende Lee Man-hee, der als Redner auftrat, betonte die Bedeutung des Buches der Offenbarung: „Der Glaube muss mit der Bibel übereinstimmen. Wir müssen die wahre Bedeutung des Wortes begreifen und sie in unserem Leben verkörpern.“

Der Vorsitzende Lee erklärte weiter: „Die solide Grundlage, um diese Worte zu belegen ist die ,Realität‘. Wir müssen jede Prophezeiung auf ihre Erfüllung hin untersuchen. Wenn die Zeit gekommen ist, wird die Wahrheit aus dem Buch der Offenbarung mit Sicherheit offenbar werden.“ Er forderte die Pastoren auf: „Wenn Sie die Worte der Shincheonji Kirche Jesu verstehen wollen, werde ich sie jeden Monat mit Ihnen teilen. Wir sind in Gott und der Bibel vereint, und wir müssen diese Einheit stärken.“

Pastor Hwang von einer unabhängigen Denomination bemerkte: „Derzeit haben 70 % der Kirchen in Korea keine Sonntagsschulen. Damit die koreanische Kirche aufblühen kann, muss die Wahrheit des Wortes Gottes lebendig werden.“ Er bemerkte: „Die Shincheonji Kirche Jesu zeigt ein bemerkenswertes Wachstum inmitten einer schrumpfenden protestantischen Welt und bietet Hoffnung durch das offenbarte Wort.“

Pastor Choi von der Presbyterianischen Kirche teilte mit: „Die Einsichten des Vorsitzenden Lee haben mich erkennen lassen, wie herausfordernd das prophetische Buch sein kann – es hat mein Verständnis von Fragezeichen in Ausrufezeichen verwandelt! Ich bin sehr interessiert daran, mehr zu lernen, und ich hoffe, dass auch andere Pastoren diese Erweckung und Leidenschaft erleben können.“

Viele Teilnehmer gaben Zeugnisse ab und äußerten den Wunsch, die emotionale Wirkung der Veranstaltung mit anderen Pastoren zu teilen, die sich von den Predigten tief bewegt fühlten. Ein Vertreter der Shincheonji Kirche Jesu erklärte: „Diese Missionskampagne hat einen wertvollen Ort der Begegnung zwischen den Pastoren entstehen lassen. Wenn wir auf der Grundlage biblischer Lehren kommunizieren und uns zusammenschließen, wirkt sich das positiv auf die Zivilgesellschaft und die religiöse Harmonie aus.

Bis zum letzten Monat haben 727 inländische Kirchen eine Absichtserklärung mit der Shincheonji Kirche Jesu unterzeichnet, und international haben sich 13.053 Kirchen in 84 Ländern dieser Mission angeschlossen. Insgesamt 1.671 Kirchen in 43 Ländern haben ihre Kirchenschilder geändert, um sich mit Shincheonji zusammenzuschließen.

Werbeaktionen in ganz Busan und darüber hinaus trugen erheblich zur Begeisterung für dieses Ereignis bei, das über 70 000 Teilnehmer anlockte. An diesem Tag gab es eine spektakuläre Parade, die die Einheimischen mitriss und ihr Interesse an der Kampagne weckte. Außerdem bot die Shincheonji Kirche Jesu wie schon bei der Masan-Kampagne Live-Übertragungen auf YouTube an, so dass auch diejenigen, die nicht dabei sein konnten, die Offenbarung miterleben konnten, die über 73.300-mal aufgerufen wurden!

Ein Bürger vor Ort kommentierte: „Es ist unglaublich, so viele Menschen in Einheit zusammenkommen zu sehen. Die Atmosphäre ist hell und ordentlich, und ich war beeindruckt, wie gut sie alles geregelt haben, sogar die Müllentsorgung!“

Bibelseminar von Shincheonji

Das YouTube-Video des Bibelseminars von Shincheonji hat über 94 Millionen Aufrufe (Ende 2021 – August 2024)

