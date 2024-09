Shincheonji Kirche in Masan hält Bibelseminar: Zeugnis der erfüllten Offenbarung auf Anfrage lokaler Pastoren

Über 100 Pastoren und 16.000 Teilnehmer nahmen am Shincheonji Bibelseminar in Masan teil, um mehr über die Erfüllung der Offenbarung zu erfahren. Pastor: „Es hat mich tief beeindruckt.“

MASAN, Südkorea, 26. September 2024 – Ein Pastor mit 20 Jahren im Dienst: „Andere Pastoren sollten es nicht einfach abtun, nur weil sie einer anderen Konfession angehören, sie sollten es sich selbst anhören und entscheiden“

Während des „Shincheonji Bibel Seminars über das Zeugnis der Erfüllung der Offenbarung 2024“, das am 25. September in Masan stattfand, sagte ein seit 20 Jahren in der Kirche tätiger Pastor: „Es hat mich sehr beeindruckt, wie die Shincheonji Kirche sich auf die Prophezeiungen der Bibel konzentriert“.

Die „Shincheonji Kirche Jesu, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses“, erklärte sich bereit, das Seminar zu veranstalten, nachdem sie immer wieder von Pastoren und Gläubigen aus der Region Yeongnam darum gebeten worden war. Über 100 Pastoren und mehr als 16.000 weitere Personen nahmen an dem Seminar teil, das auch live auf YouTube übertragen wurde und dort über 375.155 Aufrufe verzeichnete.

Der Vorsitzende Lee Man-hee, Leiter der Shincheonji Kirche und Referent des Seminars, konzentrierte sich auf Offenbarung Kapitel 10 und gab einen klaren Überblick über die Prophezeiungen und deren Erfüllung in der gesamten Bibel.

„Ich bezeuge, was ich in Bezug auf den Inhalt der Offenbarung gesehen und gehört habe“, sagte der Vorsitzende Lee. „Die Worte der Bibel müssen genau so wiedergegeben werden, wie sie sind, ohne Verzerrungen oder Zusätze, wie ein versiegeltes Dokument. Anstatt zu unterdrücken oder zu kritisieren, sollten sich die Menschen, wie Jesus sagte, wie Kinder demütigen und persönlich prüfen, ob die Botschaft wahr oder falsch ist.“

Er fuhr fort: „Die Bibel sagt, der Weg zum Himmelreich ist schmal und schwierig. Nur zu sagen, dass man an Jesus glaubt, reicht nicht aus, um in den Himmel zu kommen. Man muss jedem Wort, das Jesus gesprochen hat, aufmerksam zuhören, klar verstehen, wer man nach der Bibel ist, und gemäß dem Wort Glauben haben.“

Pastoren in der Region Gyeongnam, die mit den Lehren von Shincheonji in Berührung gekommen sind, zeigen Anzeichen eines grundlegenden Wandels.

„Meine Sichtweise hat sich deutlich verändert, nachdem ich das Wort gehört und es selbst beurteilt habe“, sagte ein Pastor. „Ich habe eine Partnerschaftsvereinbarung unterschrieben, weil ich glaube, dass eine fortlaufende Kommunikation mit Shincheonji für die Gemeinde von Vorteil sein wird.“

„Ich war erstaunt zu sehen, wie der Vorsitzende Lee über eine Stunde lang einen Vortrag hielt, ohne auch nur die Bibel aufzuschlagen; als ich aufmerksam zuhörte, fand ich nichts, was von der Bibel abwich“, erzählte ein anderer Pastor. „Ich fühle mich verpflichtet, diese Botschaft mit mehr Menschen zu teilen.

Die Shincheonji-Kirche plant für den 29. September ein weiteres großes Bibelseminar in Busan.

Bis Ende letzten Monats hatten 727 koreanische Kirchen mit der Shincheonji-Kirche Jesu eine Vereinbarung über den Austausch von Lehren unterzeichnet. Auf internationaler Ebene haben insgesamt 13.053 Kirchen in 84 Ländern eine Vereinbarung mit der Shincheonji Kirche unterzeichnet. Insbesondere haben sich 1.671 Kirchen in 43 Ländern der Shincheonji Kirche angeschlossen und ihre Namenschilder ausgetauscht.

