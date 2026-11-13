Über 2 Mio. Unzen Gold im Visier: Emperor Metals hat große Pläne für 2027!

Emperor Metals will die Goldressource auf Duquesne West bis Juni 2027 auf über 2 Mio. Unzen steigern. Parallel soll Lac Pelletier mit bestehender Abbaugenehmigung Richtung Produktion entwickelt werden

CEO John Florek hat auf der New Orleans Investment Conference im Gespräch mit dem Investing News Network den Fahrplan für die beiden Québec-Projekte von Emperor Metals (CSE AUOZ / WKN A3CWE6) konkretisiert. Für das Flaggschiff Duquesne West soll die Ressource vor einer ersten Wirtschaftlichkeitsstudie über zwei Millionen Unzen wachsen, das zweite Projekt Lac Pelletier soll in Richtung Produktion gebracht werden.

Erst über 2 Mio. Unzen, dann die PEA

Emperor Metals weist für Duquesne West derzeit rund 1,4 Mio. Unzen Gold in der Kategorie Inferred aus – verdoppelt gegenüber den zuletzt ausgewiesenen rund 700.000 Unzen. Bevor das Unternehmen ein Preliminary Economic Assessment (PEA) vorlegt, also eine erste überschlägige Wirtschaftlichkeitsrechnung, will Florek die Ressource über die Marke von zwei Millionen Unzen heben. Als zeitliche Orientierung nannte er Juni 2027.

Die Grundlage dafür liefert ein ungewöhnlich umfangreiches Bohrjahr. Geplant waren rund 15.000 Meter, am Ende dürften es etwa 25.000 Meter werden. Weitere rund 5.000 Meter laufen aktuell, Ergebnisse aus dem Labor stehen noch aus. „Wir sind sehr kosteneffizient geblieben und konnten dadurch deutlich mehr Meter in den Boden bringen als budgetiert“, sagte Florek. Langfristiges Ziel bleibt ein Ressourcenvolumen von drei bis fünf Millionen Unzen von der Oberfläche bis in 1.000 Meter Tiefe.

Warum Phase-1-Gruben im Zentrum stehen

Strategisch konzentriert sich Emperor Metals auf oberflächennahe, höhergradige Starter-Pits. Der Hintergrund: Der bislang modellierte Ultimate Pit misst rund 800 Meter Breite, 1,8 Kilometer Länge und 400 Meter Tiefe – ein Genehmigungsverfahren dieser Größenordnung dauert entsprechend lange. Kleinere Phase-1-Gruben mit 50 bis 100 Metern Tiefe lassen sich dagegen schneller genehmigen und weisen ein deutlich niedrigeres Abraumverhältnis (Stripping Ratio) auf.

Für diese Starter-Pits erwartet Florek Gehalte im Bereich von zwei bis fünf Gramm Gold je Tonne. Während die erste Grube abgebaut wird, könnten Phase zwei und der finale Pit parallel genehmigt werden. 2027 sollen dazu Abraumarbeiten an der Oberfläche sowie enger gestaffelte Bohrungen folgen, deren Ergebnisse direkt in die PEA einfließen. Aus dem laufenden Programm verwies Florek unter anderem auf einen Abschnitt von rund 25 Metern mit 5 g/t Gold sowie einen hochgradigen Treffer mit 61 g/t. Sichtbares Gold in den Bohrkernen führe regelmäßig zu Aufwertungen gegenüber dem Modell.

Lac Pelletier: NI 43-101 steht kurz bevor

Das zweite Standbein ist Lac Pelletier, eine kleinere Untertagechance, die seit 15 Jahren still liegt. Entscheidend ist aus Sicht des Managements die bestehende Abbaugenehmigung über 1.000 Tonnen pro Tag, was rechnerisch einer Jahresproduktion von rund 40.000 Unzen entspräche. Nötig wäre zunächst das Abpumpen der gefluteten Grube. Ein NI-43-101-Bericht zum Projekt ist laut Florek nahezu abgeschlossen und soll in Kürze veröffentlicht werden.

Beide Projekte wurden nach Darstellung des CEO zu sehr niedrigen Bewertungen relativ zu den historisch investierten Explorationsausgaben erworben – Lac Pelletier gegen eine Zahlung in Aktien. Als Großaktionär des Unternehmens nannte Florek unter anderem Rob McEwen.

Infrastruktur als Kostenhebel im Süd-Abitibi

Ein zentrales Argument für die Standortwahl ist die Infrastruktur. „Wenn mich jemand fragt, wie weit wir von der Infrastruktur entfernt sind, sage ich: null Kilometer – durch beide Liegenschaften führen Highways“, so John Florek, CEO, President und Director von Emperor Metals. Innerhalb von 30 bis 45 Minuten Fahrzeit liegen nach seinen Angaben rund sechs Verarbeitungsanlagen mit freien Kapazitäten. Eine eigene Mühle und ein eigener Tailings-Damm wären damit entbehrlich – ein CapEx-Posten, den Florek auf 0,5 bis 1 Mrd. CAD beziffert.

KI verkürzt Modellierung von Jahren auf Wochen

Auffällig ist der Technologieeinsatz. Florek bringt Erfahrung aus der Mine Detour Lake mit, wo KI-Modelle im Produktionsumfeld aufgebaut wurden. Bei Emperor Metals dient die Technologie vor allem der Beschleunigung: Für Duquesne West, das zwölf Jahre brachlag und über kein 3D-Modell verfügte, entstand binnen eines Monats ein räumliches Modell, einen Monat später ein geologisches Modell.

„Wir haben beide Lagerstätten mit KI bewertet, bevor wir sie überhaupt erworben haben – das hat das Explorationspotenzial sichtbar gemacht“, erklärte Florek. Im laufenden Bohrbetrieb erlaube der Ansatz, mehrere konkurrierende Modelle parallel zu führen und über Nacht mit neuen Bohrlöchern zu aktualisieren, statt wie üblich das Programmende abzuwarten. Den Personalaufwand für die beschriebenen Arbeiten beziffert er mit einem Geologen statt eines zwölfköpfigen Teams.

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