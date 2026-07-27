twenty4U integriert WashTec- und CHRIST-Waschanlagen in zentrale Softwareplattform

Neue Schnittstellen verbinden Fahrzeugpflege mit Payment, Gutscheinmanagement und zentralem Standortmanagement.

Paderborn, 27. Juli 2026 – Die twenty4U GmbH erweitert ihre Softwareplattform um die Integration der Waschanlagenhersteller WashTec und Christ Wash Systems. Betreiber können ihre Waschanlagen künftig direkt in die zentrale Plattform einbinden und damit Verkaufs-, Payment- und Verwaltungsprozesse über ein gemeinsames System steuern.

Die Integration richtet sich insbesondere an Tankstellen, Waschparks und Mobility-Standorte, an denen unterschiedliche Verkaufsangebote zunehmend miteinander verschmelzen. Ziel ist es, bestehende Infrastruktur intelligent zu vernetzen und Prozesse für Betreiber sowie Endkunden zu vereinfachen.

Mehr Möglichkeiten für Betreiber und Kunden

Die Anbindung eröffnet weit mehr Möglichkeiten als den reinen Verkauf von Waschprogrammen.

So können Betreiber beispielsweise digitale Gutscheine und Rabattaktionen ausgeben, Waschprogramme mit weiteren Produkten kombinieren oder Sonderaktionen zentral steuern. Gleichzeitig fließen sämtliche Verkaufsdaten in einer Plattform zusammen und können gemeinsam mit weiteren Verkaufsbereichen wie Smart Stores ausgewertet werden.

Für Kunden bedeutet die Integration einen komfortablen Ablauf: Waschprogramme werden kontaktlos bezahlt und anschließend direkt an der Waschanlage eingelöst – schnell, einfach und ohne zusätzliche Kassenvorgänge.

Zentrale Steuerung statt Insellösungen

Mit der Integration verfolgt twenty4U das Ziel, unterschiedliche Systeme an einem Standort intelligent miteinander zu verbinden.

_“Unsere Kunden möchten ihre Standorte nicht mehr als einzelne Systeme verwalten, sondern als zusammenhängendes Gesamtkonzept. Deshalb integrieren wir bestehende Technologien in eine gemeinsame Plattform, statt neue Insellösungen zu schaffen“,_ sagt Alexander Burghardt, Geschäftsführer der twenty4U GmbH.

Neben der Verwaltung der Verkaufsprozesse profitieren Betreiber von einer zentralen Übersicht über Umsätze, Verkäufe und weitere relevante Kennzahlen. Dadurch lassen sich Abläufe effizienter steuern und Entscheidungen auf Basis einer einheitlichen Datenbasis treffen.

Offene Plattform für moderne Mobility-Standorte

Die Integration von WashTec und Christ ist Teil der offenen Plattformstrategie von twenty4U. Unterschiedliche Verkaufssysteme, Payment-Lösungen und Serviceangebote werden in einer zentralen Software zusammengeführt und können flexibel miteinander kombiniert werden.

„Gerade an modernen Mobilitätsstandorten wachsen Convenience, Fahrzeugwäsche und automatisierte Verkaufsangebote immer stärker zusammen. Mit der Integration schaffen wir die Grundlage dafür, dass Betreiber sämtliche Leistungen über eine Plattform verkaufen, verwalten und auswerten können“, so Burghardt.

Mit der neuen Schnittstelle erweitert twenty4U sein Integrationsportfolio konsequent um zwei der führenden Hersteller im Carwash-Bereich und schafft weitere Möglichkeiten für ganzheitliche, digitale Standortkonzepte.

Über twenty4U GmbH

Die twenty4U GmbH mit Sitz in Paderborn entwickelt modulare Smart-Store-Lösungen für den automatisierten 24/7-Verkauf. Das Portfolio umfasst intelligente Hardware, cloudbasierte Software und umfassende Serviceleistungen aus einer Hand. Die Lösungen kommen unter anderem in der Mobility-Branche, sowie an weiteren hochfrequentierten Standorten zum Einsatz.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

twenty4U GmbH

Frau Vanessa Schorde

Wollmarktstraße 127

33098 Paderborn

Deutschland

fon ..: 015153056968

web ..: https://www.twenty4u.de/

email : marketing@twenty4u.de

Die twenty4U GmbH mit Sitz in Paderborn entwickelt innovative Smart-Store- und 24/7-Retail-Lösungen für den automatisierten Handel. Das Unternehmen verbindet intelligente Software mit moderner Hardware und realisiert individuelle Konzepte für den Einzelhandel, Ladeparks, Tankstellen, Hotels sowie weitere hochfrequentierte Standorte. Im Mittelpunkt stehen zukunftsfähige Lösungen, die neue Umsatzpotenziale erschließen und Betreiber bei der Digitalisierung ihrer Verkaufsprozesse unterstützen.

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