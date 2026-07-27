Ein Monat voller Höhepunkte auf Usedom im Wasserschloss Mellenthin

Erleben Sie im August 2026 eine einzigartige Symbiose aus erstklassiger Kultur und regionaler Kulinarik im historischen Ambiente des Wasserschlosses Mellenthin.

Kultur & Kulinarik auf Wasserschloss Mellenthin

Der August 2026 verspricht ein außergewöhnliches Erlebnis auf dem Wasserschloss Mellenthin zu werden. Das geschichtsträchtige Anwesen auf der Ostseeinsel Usedom lädt Besucher und Gäste dazu ein, den Hochsommer in einer Atmosphäre zu verbringen, die historische Eleganz mit lebendiger Kultur vereint. Ein besonderes Glanzlicht im Veranstaltungskalender ist der Auftritt der MSL Bigband am 3. August 2026. Ab 18 Uhr verwandelt das Ensemble den Schlosshof unter dem Motto „Celebrate Good Times“ in eine pulsierende Bühne und sorgt für beste Stimmung unter freiem Himmel. Parallel dazu festigt das Wasserschloss seinen Ruf als bedeutender Kulturstandort durch das Gastspiel des Parktheaters Edelbruch, das bis zum 30. August 2026 fast täglich zu erleben ist. Die vom Ensemble neu bearbeiteten Märchen der Gebrüder Grimm erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit bei Jung und Alt und verleihen dem Schlossaufenthalt eine beinahe magische Note.

Kulinarische Erlebnisreisen in historischen Gewölben

Ergänzend zum kulturellen Programm bietet das Wasserschloss Mellenthin eine kulinarische Vielfalt, die täglich neue Akzente setzt. In den urigen Gewölben der schlosseigenen Brauerei, die sich im rechten Seitenflügel des Haupthauses befinden, finden im August jeden Abend ab 18 Uhr thematisch wechselnde Buffets statt. Den Auftakt macht dienstags das Mittelalterliche Ritterbuffet, gefolgt vom Piraten-Spektakel am Mittwoch, das ein Erlebnis für die ganze Familie bietet. Donnerstags lädt das Haus zum zünftigen Brauer-Abend ein, stets begleitet von Musik und bester Unterhaltung, während freitags das herzhafte Pommern-Buffet die regionalen Spezialitäten in den Vordergrund rückt . Das reichhaltige Schlemmer-Buffet am Samstag sowie der traditionelle Sonntags-Brunch von 8:00 bis 14:00 Uhr runden die Woche genussvoll ab.

Handwerkskunst in der Insel-Manufaktur

Ein fester Bestandteil der Mellenthiner Erlebniswelt ist die Insel-Manufaktur am Morgenitzer Berg. Jeweils mittwochs haben Interessierte die Möglichkeit, tief in die Welt der Aromen einzutauchen. Von 15:30 bis 16:20 Uhr finden geführte Kaffeeverkostungen statt, bei denen die Kunst der schlosseigenen Rösterei und die Veredelung von Kaffee- und Espressospezialitäten im Mittelpunkt stehen. Gleich danach, von 16:30 bis 17:20 Uhr, schließt sich das Rum-Tasting an, das neben einer Führung durch die Destillerie auch die Verkostung der vier exklusiven BALTIC ISLAND RUM-Sorten beinhaltet. Im Online-Shop des Schlosses sind neben über 20 edlen Spirituosen und fruchtigen Likören auch neue, edle Malt Whiskys aus der inseleigenen Destillerie verfügbar. Diese können zudem gemeinsam mit regionalen Souvenirs direkt vor Ort im Schloss-Shop oder in der Manufaktur erworben werden.

Sommerliche Erholung im Usedomer Hinterland

Neben dem lebendigen Programm bietet das Wasserschloss Mellenthin dank seiner einzigartigen Lage einen Rückzugsort für Erholungsuchende. Während die Küstenregionen Usedoms in der hochsommerlichen Hauptreisezeit stark frequentiert sind, bietet das idyllische Usedomer Achterland eine wohltuende Ruhe. Umgeben von Naturschutzgebieten, Wäldern, Binnenseen und dem Achterwasser, präsentiert sich die Natur hier von ihrer stillen Seite und bietet ideale Bedingungen für Entdeckungstouren bei angenehmen Temperaturen. Das Wasserschloss dient dabei als perfekter Ausgangspunkt für Ausflüge über die gesamte Insel Usedom. Übernachtungsgäste können zwischen den herrschaftlichen Zimmern im Haupthaus und den romantischen Gemächern im Speicher wählen. Zur besseren Planung des Aufenthalts stehen attraktive Arrangements wie die „Insel-Auszeit“, „Schloss-Tage Spezial“ oder „Schloss-Romantik zu Zweit“ zur Verfügung.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de/.

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Wasserschloss Mellenthin

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Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und der Insel-Manufaktur zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Die Zimmer im Haupthaus werden ergänzt durch den Speicher. Dabei handelt es sich um das ehemalige Wirtschaftsgebäude des Schlosses, das eigene Zimmerkategorien inkl. Komfort-Zimmer mit Balkon bietet.

Pressekontakt:

Ralph Kähne

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