Truck1 ist Medienpartner der Fachmesse Transporter Tage Berlin

Truck1: Die digitale Verlängerung der Messe

Truck1, einer der führenden Online-Marktplätze für Lkw und Nutzfahrzeuge in Deutschland, wird offizieller Medienpartner der Transporter Tage Berlin. Mit dieser Kooperation wird die Reichweite der Fachmesse konsequent in die digitale Welt verlängert, um die wichtigsten Inhalte und Innovationen einem breiten internationalen Publikum zugänglich zu machen.

Der Pflichttermin für die Transport- und Logistikbranche

Die Transporter Tage Berlin haben sich als zentraler Branchentreffpunkt fest etabliert. Die Messe fungiert als unverzichtbarer Marktplatz für aktuelle Trends und bietet den idealen Rahmen für einen anspruchsvollen Informationsaustausch sowie zur Pflege von Geschäftsbeziehungen.

Das zukunftsweisende Konzept bringt Hersteller und Händler von Nutzfahrzeugen aller Größen und Typen für Transport und Logistik zusammen. Die Veranstaltung schafft perfekte Möglichkeiten, um neue Lösungskonzepte für den innerstädtischen- wie auch für den Fernverkehr vorzustellen.

Die jährlich wachsende Messe ist mittlerweile zu einem Pflichttermin für die Branche avanciert und zieht Fachbesucher aus Industrie, Handwerk, Handel und dem kommunalen Bereich an. Die Infrastruktur der Messe Berlin – mit fast 100.000 m² Hallenflächen und einer direkten Anbindung in der City – bietet überregionalen Gästen optimale Bedingungen für einen effizienten Messebesuch.

Als reiner Online-Mediapartner übernimmt Truck1 ( https://www.alle-lkw.de/ )die Rolle des digitalen Multiplikators. Truck1 wird die Kernthemen, Produktneuheiten und das Geschehen der Transporter Tage Berlin über seine reichweitenstarken Kanäle aufgreifen. Das Ziel ist es, die digitale Präsenz der Aussteller zu maximieren und die entscheidenden Impulse der Berliner Messe in die weltweite Logistik-Community zu transportieren.

„Die Transporter Tage Berlin sind ein dynamisches Schaufenster der Innovationen, die unsere Branche voranbringen“, erklärt Oksana Fando, CBDO bei Truck1. „Unsere Medienpartnerschaft ermöglicht es uns, die Relevanz dieser Plattform über die physischen Hallen hinaus in den digitalen Raum zu tragen. Wir freuen uns darauf, die Erfolgsgeschichten der Messe auf Truck1 zu präsentieren und die wertvollen Kontakte für die gesamte Community zu erweitern.“

Über Truck1:

Truck1 ist ein führender globaler Online-Marktplatz, der sich auf den Handel mit gebrauchten Lkw, Nutzfahrzeugen, Baumaschinen und Agrartechnik spezialisiert hat. Truck1 verbindet professionelle Händler mit Käufern in Deutschland und weltweit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Truck1 (betrieben von AMARON FZCO)

Frau Oksana Fando

IFZA Business Park, Dubai Digital Park (DDP) 42902-001

– Dubai

Vereinigte Arabische Emirate

fon ..: –

web ..: https://www.alle-lkw.de/

email : info@truck1.eu

