Truck1: Die Top-LKW-Trends auf dem deutschen Gebrauchtmarkt Q3 2025

Der Markt für gebrauchte Nutzfahrzeuge in Deutschland zeigte sich im dritten Quartal 2025 durch eine klare Präferenz für Spezialfahrzeuge und Premium-Marken gekennzeichnet. Eine aktuelle Auswertung der Anfragedaten deutscher Nutzer auf der Plattform Truck1 enthüllt, welche LKW-Typen und Modelle aktuell am stärksten nachgefragt werden.

Stabile Führung, starke Dynamik

Mercedes-Benz hält mit 27,17% (nach 26% in Q2) weiterhin die unangefochtene Marktführerschaft. Dahinter zeigte sich die größte Dynamik: MAN legte mit einem Zuwachs von +2,33 Prozentpunkten auf nunmehr 15,33% (nach 13% in Q2) stark zu. Damit überholte MAN die skandinavische Konkurrenz deutlich. Im Gegensatz dazu mussten Volvo (13,07%) und Scania (11,02%) leichte Rückgänge hinnehmen. Dies signalisiert eine deutliche Rückbesinnung deutscher Käufer auf die bewährten nationalen Premium-Marken.

Modell-Fokus: Die Bestseller jeder Marke im Detail

Beim Blick auf die gefragtesten Baureihen zeigt sich, wie die einzelnen Hersteller ihre Marktanteile festigen. Die Präferenzen deutscher Nutzer richten sich auf bewährte Flaggschiffe und vielseitige Allrounder:

– Mercedes-Benz: Die Baureihe Actros dominiert mit 34,58% die markeninterne Nachfrage. Dies unterstreicht seine Rolle als wichtigstes Modell im Fernverkehr. Für den Verteilerverkehr bleibt der Atego mit 17,78% extrem relevant, gefolgt vom nach wie vor stark gesuchten Klassiker SK (10,85%).

– MAN: Hier führt die flexible Baureihe TGS mit 31,16% die interne Rangliste an. Dies deutet auf eine hohe Nachfrage im Bau- und Schwerlastverkehr hin. Der ehemals dominante TGA ist mit 17,21% weiterhin präsent, während die Modelle TGM und der Fernverkehrs-LKW TGX nahezu gleichauf bei 8,89% liegen.

– Scania und Volvo: Die Nachfrage bei den skandinavischen Marken konzentriert sich stark auf die Top-Serien für den Fernverkehr: Die Scania R-Serie führt hier mit 40,85% der markeninternen Anfragen, und der Volvo FH liegt mit 37,66% an der Spitze der Volvo-Nachfrage.

Der Bauboom hält an: Kipper und Spezialfahrzeuge sind gefragt

Bei den Fahrzeugtypen dominieren Kipper weiterhin das Geschehen. Mit 33,51% der Anfragen beweist dieser Spezial-LKW seine überragende Relevanz für den deutschen Markt, was auf eine anhaltend hohe Auslastung im Bau- und Infrastrukturbereich hindeutet.

Die Top 5 der beliebtesten LKW-Typen auf Truck1 im 3. Quartal spiegeln eine starke Nachfrage nach Baufahrzeugen und flexiblen Transportlösungen wider:

– Kipper: 33,51%

– LKW mit Kran: 9,02%

– Koffer LKW: 7,56%

– Kühlkoffer LKW: 6,79%

– Pritschenwagen: 6,60%

Der LKW mit Kran festigt mit 9,02% seine Position als wichtigster Spezialtyp neben dem Kipper, gefolgt vom Koffer LKW, der für den Verteilerverkehr wichtig ist.

