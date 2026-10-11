Treppenlift kaufen oder mieten nach OP oder Unfall: FITAL Treppenlifte erklärt die Unterschiede

Nach einer OP oder einem Unfall wird die Treppe schnell zum Hindernis. FITAL Treppenlifte zeigt, wann sich Mieten lohnt und wann ein Finanzkauf die bessere Wahl ist.

Eine Operation an Hüfte oder Knie, ein Sturz oder ein Unfall: Plötzlich wird die eigene Treppe zur täglichen Hürde. Viele Betroffene und Angehörige stehen dann vor der Frage, ob sie einen Treppenlift kaufen oder mieten sollen. FITAL Treppenlifte – https://www.fital-treppenlifte.de, zertifizierter Fachhändler und Handwerksbetrieb aus Bodenheim bei Mainz, erklärt die wichtigsten Unterschiede und gibt Orientierung für eine gut durchdachte Entscheidung.

Mieten lohnt sich nur bei absehbarer Nutzungsdauer

Einen Treppenlift zu mieten ist vor allem dann sinnvoll, wenn das Treppensteigen nur vorübergehend eingeschränkt ist und der Lift voraussichtlich nur wenige Wochen oder Monate benötigt wird. Der Verlauf einer Genesung lässt sich jedoch nicht immer genau vorhersagen. Nach Einschätzung von FITAL Treppenlifte ist das Mieten gerade dann oft teurer als ein Kauf, wenn die tatsächliche Nutzungsdauer nicht bekannt ist. Der Grund: Es gibt keine Treppenlifte von der Stange. Jeder Lift ist eine Maßanfertigung, bei der Steigung, Winkel und Länge der Führungsschiene exakt auf das jeweilige Treppenhaus abgestimmt werden. Übliche Mietangebote am Markt sind deshalb häufig so kalkuliert, dass der Lift innerhalb der Mietlaufzeit vollständig bezahlt ist. Wird er danach weiterhin gebraucht, laufen die Zahlungen oft weiter.

Finanzkauf als planbare Alternative

Als Alternative bietet FITAL Treppenlifte einen Finanzkauf an. Dabei wird ein Teil des Kaufpreises angezahlt, der Rest wird in bequemen Monatsraten beglichen, zum Beispiel über zwölf Monate. Danach ist der Lift vollständig abbezahlt und es fallen keine weiteren Kosten an. Wird der Treppenlift nach der Genesung nicht mehr benötigt, übernimmt FITAL Treppenlifte den Rückbau kostenfrei und entsorgt den Lift fachmännisch. Auch beim Finanzkauf profitieren Kunden von bis zu fünf Jahren Garantie, ohne Bindung an einen Wartungsvertrag.

Zuschüsse vor dem Einbau prüfen

Ob gekauft oder gemietet: Ein Treppenlift ist in beiden Fällen zuschussberechtigt. Ab Pflegegrad 1 gewährt die Pflegekasse einen Zuschuss von bis zu 4.180 Euro. Nach einem Berufsunfall kann zudem die Berufsgenossenschaft unterstützen. Wichtig ist, sich noch vor dem Kauf über mögliche Fördergelder zu informieren und diese zeitnah zu beantragen, denn nach abgeschlossenem Einbau werden Zuschüsse nur selten bewilligt. FITAL Treppenlifte unterstützt Kunden gerne bei der Beantragung.

Von der Anfrage bis zur ersten Fahrt

Nach einer ersten telefonischen Klärung der Machbarkeit folgt eine rund einstündige, kostenfreie Beratung vor Ort. Dabei vermisst der Fachberater das Treppenhaus und erstellt ein unverbindliches Angebot, das auch für die Beantragung von Zuschüssen genutzt werden kann. Die Montage übernehmen eigene Service-Techniker, und der Lift kann bereits am Tag der Montage genutzt werden. Wer die Liftsysteme vorab testen möchte, kann eine Probefahrt im Ausstellungsraum in Bodenheim vereinbaren. Gerade bei Miete oder Finanzkauf empfiehlt FITAL Treppenlifte zudem, mehrere Angebote einzuholen und zu vergleichen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FITAL Treppenlifte

Herr David Jakob Fisch

Hilgestraße 25-33

55294 Bodenheim

Deutschland

fon ..: 06135 – 9 40 90 70

fax ..: 06135 – 7 23 14 82?

web ..: https://www.fital-treppenlifte.de/

email : info@fital-treppenlifte.de

FITAL Treppenlifte ist ein inhabergeführter, zertifizierter Fachhändler für Treppenlifte mit Hauptsitz in Bodenheim bei Mainz. Seit über 20 Jahren bietet das Unternehmen Treppenlifte für gerade und kurvige Treppen im Innen- und Außenbereich an und ist in neun Bundesländern tätig. Als Handwerksbetrieb übernimmt FITAL Treppenlifte Beratung, Montage, Service und Wartung aus einer Hand.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

FITAL Treppenlifte

David Jakob Fisch

Hilgestraße 25-33

55294 Bodenheim

fon ..: 06135 – 9 40 90 70

web ..: https://www.fital-treppenlifte.de/

email : info@fital-treppenlifte.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.