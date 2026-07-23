Trendwende am Dresdner Häusermarkt: Preise steigen 2026 erstmals seit der Korrektur

Der Chip-Boom im Dresdner Norden treibt 2026 die Häuserpreise, doch längst nicht nur rund um Klotzsche. Für Verkäufer ist es der erste Aufschwung seit der Korrektur.

Der Dresdner Häusermarkt dreht. Nach zwei Jahren Korrektur wachsen die Preise 2026 erstmals wieder spürbar, um 3 bis 4 Prozent. Der Median für Einfamilienhäuser liegt jetzt bei 3.850 Euro pro Quadratmeter, zeigt der aktuelle Marktreport von Immobilienpartner Sachsen, Ihrem Immobilienmakler in Dresden.

„Wer jetzt verkauft, trifft auf einen Markt, der wieder belohnt, statt nur zu verwalten“, sagt Calvin Linke, Inhaber von Immobilienpartner Sachsen.

Getragen wird die Entwicklung von der Chipindustrie im Dresdner Norden. Rund 10 Milliarden Euro fließen in die neue ESMC-Fabrik in Klotzsche, an der TSMC, Bosch, Infineon und NXP beteiligt sind. Rund 2.000 direkte Stellen entstehen dort bis zum geplanten Produktionsstart Ende 2027. Silicon Saxony, der sächsische Halbleiter-Cluster, zählt aktuell rund 82.500 Beschäftigte und peilt bis zum Ende des Jahrzehnts über 100.000 an. „Ich erlebe seit Monaten einen verbreiteten Irrtum bei Eigentümern“, sagt Linke. „Viele glauben, nur Immobilien direkt am neuen Werk in Klotzsche würden vom Boom profitieren. Das Gegenteil ist der Fall: Hoch bezahlte Ingenieure suchen Familienlagen mit guter Anbindung, von Blasewitz über Striesen bis Radebeul. Die Nachfrage verteilt sich über fast die ganze Stadt.“

Für Verkäufer von Einfamilienhäusern heißt das konkret: Die Preisspanne liegt aktuell bei 500.000 bis 750.000 Euro in mittleren bis guten Lagen. Wer sein Haus in Dresden verkaufen will, erreicht mit realistischer Bewertung und gezielter Vermarktung das obere Ende. Immobilienpartner Sachsen bietet dafür eine kostenlose, anonyme Ersteinschätzung an, ohne Pflicht zur Angabe von Kontaktdaten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Immobilienpartner Sachsen

Herr Calvin Linke

Königstraße 4

01097 Dresden

Deutschland

fon ..: 01621766880

web ..: https://www.immobilienpartner-sachsen.de/

email : info@immobilienpartner-Sachsen.de

Immobilienpartner Sachsen ist ein Dresdner Maklerunternehmen unter Leitung von Calvin Linke. Das Unternehmen begleitet Eigentümer beim Verkauf von Häusern, Wohnungen und Grundstücken in Dresden und Umgebung, von der ersten Werteinschätzung bis zur Schlüsselübergabe. Immobilienpartner Sachsen verfügt über die Gewerbeerlaubnis nach § 34c GewO der Stadt Dresden.

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