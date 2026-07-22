Confex kündigt Excel-Expertenwissen-Seminar für August 2026 an

Praxisnahe Inhalte für komplexere Excel-Aufgaben

Berlin, [22.07.2026]. Die Confex Training GmbH kündigt den Microsoft Excel Expertenwissen Kurs für den Zeitraum 12.08.2026 -13.08.2026, jeweils von 09:00-17:00 Uhr, an. Das Seminar richtet sich an Teilnehmende mit erweiterten Excel-Kenntnissen, die ihre Arbeit mit Daten, Formeln, Pivot-Auswertungen und ersten Makro-Anwendungen im beruflichen Alltag vertiefen möchten. Am Ende des Seminars erhalten die Teilnehmenden ein qualifiziertes Confex-Zertifikat. Der Kurs ist als praxisorientierte Schulung für Anwenderinnen und Anwender konzipiert, die bereits regelmäßig mit Excel arbeiten und vorhandenes Wissen gezielt ausbauen wollen. Im Mittelpunkt stehen Methoden, mit denen große Datenmengen importiert, aufbereitet, analysiert und für Entscheidungen nutzbar gemacht werden können. Die Teilnehmenden arbeiten mit Übungsdateien, die sie mitnehmen können, um die Inhalte nach dem Seminar weiter zu vertiefen. Confex verbindet in dem Seminar klassische Excel-Themen wie Formeln, Funktionen, Formatierung und Diagramme mit fortgeschrittener Datenanalyse. Behandelt werden unter anderem PivotTable und PivotChart, dynamische Tabellen, mehrstufige Teilergebnisse, Gültigkeitsregeln, Formularsteuerelemente, Konsolidierungen und Was-wäre-wenn-Analysen. Auch die Makro-Arbeitsumgebung wird vorgestellt; vorgesehen ist dabei das Kennenlernen der Makroaufzeichnung.

Praxisnahe Inhalte für komplexere Excel-Aufgaben

Ein Schwerpunkt des Seminars liegt auf dem strukturierten Umgang mit Daten. Die Teilnehmenden lernen, Daten zu importieren, aufzubereiten und große Tabellen effizient zu bearbeiten. Dazu gehören das Sortieren und Filtern von Datenlisten, das Arbeiten mit dynamischen Tabellen sowie die Auswertung mit PivotTable und PivotChart. Diese Inhalte sind besonders relevant für Personen, die Excel nicht nur zur Erfassung, sondern auch zur Analyse und Verdichtung von Informationen einsetzen. Ein weiterer Themenblock befasst sich mit Formeln und Funktionen zur Datenanalyse. Vermittelt werden der gezielte Einsatz von Bezugsarten, die Verwendung von Bereichsnamen sowie Methoden zur Plausibilitäts- und Fehlerüberprüfung. Auch Gültigkeitsregeln und Formularsteuerelemente sind Bestandteil des Programms. Damit adressiert der Kurs typische Anforderungen aus dem Arbeitsalltag, bei denen Excel-Arbeitsmappen nachvollziehbar, belastbar und effizient aufgebaut sein sollen. Für anspruchsvollere Auswertungen behandelt das Seminar mehrdimensionale Kalkulationen und Konsolidierungen. Die Teilnehmenden lernen, 3D-Formelbezüge über mehrere Tabellen hinweg zu definieren, Tabellen im Gruppenmodus zu bearbeiten und Konsolidierungen nach Position und Rubrik durchzuführen. Ergänzend werden What-if-Analysen vorgestellt, darunter Zielwertsuche, Sensitivitätsanalysen mit Datentabellen sowie Szenarien mit dem Szenario-Manager. Auch die visuelle Aufbereitung von Ergebnissen ist Teil des Kurses. Behandelt werden Seitenlayout, Formatvorlagen und Mustervorlagen, bedingte Formatierungen, Gliederungen sowie das Erstellen und Gestalten von Diagrammen. Ziel ist es, Analyseergebnisse nicht nur rechnerisch korrekt, sondern auch verständlich und übersichtlich darzustellen.

Für erfahrene Anwenderinnen und Anwender mit Vertiefungsbedarf

Der Microsoft Excel Expertenwissen Kurs richtet sich an Teilnehmende, die bereits über erweiterte Excel-Kenntnisse verfügen und Excel intensiv nutzen. Vorausgesetzt wird ein breites Grundwissen, auf dem das Seminar aufbaut. Der Kurs ist damit weniger als Einführung gedacht, sondern als Vertiefung für Personen, die bestehende Kompetenzen erweitern und neue Techniken in ihren Arbeitsalltag übernehmen möchten. Nach Angaben von Confex sollen die Teilnehmenden nach dem Seminar unter anderem Daten effizient importieren und auswerten, Formeln und Funktionen zur Datenanalyse einsetzen, mehrdimensionale Kalkulationen und Konsolidierungen beherrschen, Fehler in Formeln verhindern und beheben sowie Was-wäre-wenn-Analysen für Planungsszenarien nutzen können. Die bereitgestellten Übungsdateien dienen dazu, die behandelten Inhalte auch nach dem Seminar nachvollziehen und wiederholen zu können. „Der Kurs richtet sich an Menschen, die Excel bereits sicher nutzen und nun gezielt mehr aus ihren Arbeitsmappen, Datenquellen und Analysefunktionen herausholen möchten“, erklärt das Unternehmen. „Im Mittelpunkt stehen praktische Anwendungen, die sich auf typische Aufgaben in Teams, Fachabteilungen und Unternehmen übertragen lassen.“ Confex bietet Schulungen zu Microsoft Office, Excel, Power BI und KI an und ergänzt das Trainingsangebot durch Beratung und Projektunterstützung. Zum Portfolio gehören unter anderem Excel Kurse, Excel VBA Kurse, Power BI Schulungen, KI Kurse, Modul Kurse, Firmenseminare sowie Online-, Vor-Ort- und Inhouse-Schulungen. Weitere Informationen zum Microsoft Excel Expertenwissen Kurs und zum Schulungsangebot sind über https://www.confex.de erhältlich.

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Die Confex Training GmbH mit Sitz in Berlin bietet Schulungen zu Microsoft Office, Excel, Power BI und KI an. Das Unternehmen richtet sich mit seinem Angebot an Einzelpersonen, Teams und Unternehmen. Zum Leistungsangebot zählen Excel Kurse, Excel VBA Kurse, Power BI Schulungen, KI Kurse, Modul Kurse, Excel Beratung, Power BI Beratung, Firmenseminare sowie Online-, Vor-Ort- und Inhouse-Schulungen. Confex ist an 10 Standorten in Deutschland vertreten: Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, München, Nürnberg und Stuttgart. Nach den vorliegenden Unternehmensangaben führt Confex jährlich über 200 Kurse durch und weist eine Bewertung von 4,8 / 5 Sterne aus.

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