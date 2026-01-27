DER Rednermacher Heinrich Kürzeder über die Zukunft der Rednerbranche.

Was bringt das neue Jahr für die Rednerbranche? Was sind bei Vorträgen die Top-Themen, die das Publikum bewegen? Wie entwickeln sich Veranstaltungen mit Rednern und Keynote Speakern weiter? Rednermacher Heinrich Kürzeder verfügt über weitreichende und langjährige Branchenkenntnisse. Gleichzeitig ist er für seine direkte Ehrlichkeit bekannt. Seine Prognose für den Rednermarkt 2026 ist daher vor allem eine klare Einordnung – ungeschönt und dennoch chancenreich.

Seit fast drei Jahrzehnten ist Heinrich Kürzeder in der Rednerbranche tätig und mittlerweile zu einer zentralen Figur geworden, wenn es um die Vermittlung, Ausbildung und Positionierung von Keynote Speakern geht. Hunderte von Rednern hat er auf Vortragsbühnen kommen und gehen gesehen, genauso wie so manche Trends bei Ablauf, Inhalten und Publikumslieblingen. Dabei hat Kürzeder immer eines bewiesen: Er ist ein Mann am Puls der Zeit. Und gerade diese Eigenschaft bringt ihn der Schnelllebigkeit des Marktes für Redner und Keynote Speaker voran. Auf 2026 blickt der Rednermacher daher zuversichtlich: „Corona hat der Rednerbranche einen ganz schönen Dämpfer verpasst, der sich immer noch bemerkbar macht. Aber der Markt wird nicht weiter schrumpfen wie in den Vorjahren, sondern eine Stabilisierung erfahren.“

Digital vs. Live: Veränderungen bei Veranstaltungsformaten

Worauf sich aber Redner und Keynote Speaker einstellen sollten, sind Veränderungen bei der Durchführung von Veranstaltungsformaten. „Unternehmen und Veranstalter buchen vermehrt Online-Vorträge oder organisieren ihre Veranstaltungen hybrid. Dadurch ändert sich das Publikum, denn Menschen können weltweit teilnehmen“, beobachtet Heinrich Kürzeder. Auch schließen sich häufiger Unternehmen zusammen, um gemeinsam einen Redner zu buchen. Im Vorteil sieht der Rednermacher daher Keynote Speaker, die flexibel agieren, wenn ihre Vorträge digital übertragen und aufgezeichnet werden. Ebenso ist es hilfreich, in seinem Repertoire Auftritte in englischer Sprache zu haben, die sich an internationales Publikum richten. Auf die Entwicklung hin zu Online-Vorträgen blickt Kürzeder aber auch mit einem weinenden Auge „Die Emotionen kommen dabei auf keinem Fall so rüber wie bei Live-Auftritten.“

Kommen nun die virtuelle Redner-Avatare?

Was bei Musik-Konzerten bereits begeistert, betrifft schon bald Redner und Keynote Speaker: Virtuelle Avatare, die als Hologramme auf der Bühne performen und Vorträge halten. Für Heinrich Kürzeder ist das zwar noch keine für Redner relevante Technologie in 2026, aber er hält eine solche Entwicklung, gerade im Niedrigpreis Segment, in Zukunft durchaus für vorstellbar. „Es ist erstaunlich, wie schnell Menschen im Publikum vergessen, dass dort kein echter Mensch vor ihnen auf der Bühne steht.“

Mit welchen Umsätzen können Redner 2026 rechnen?

Der Rednermarkt ist hart umkämpft: Heinrich Kürzeder schätzt, dass in Deutschland lediglich zehn bis zwanzig Redner allein von ihren Rednerauftritten leben können. Beim Großteil der Keynote Speaker machen Keynotes – neben der eigentlichen Karriere – lediglich einen guten Zuverdienst aus. Sie sind jedoch ein wichtiger Faktor, um die eigene Sichtbarkeit als Experte zu steigern und so andere Projekte zu generieren, zum Beispiel Buchveröffentlichungen. Was aber Rednermacher Kürzeder seit einiger Zeit sehr kritisch beobachtet, ist eine Schwemme an Rednern mit wenig Erfahrung und genauso geringen Honoraren. „Solche Billig-Redner machen mit ihren Dumping-Preisen den Markt kaputt.“ Denn für Heinrich Kürzeder wird man nicht allein mit einer einfachen Rhetorik-Ausbildung oder einer belanglosen Story zum begeisternden und guten Redner. Es zählt das komplexe Zusammenspiel aus einzigartiger Erfahrung, fundiertem Fachwissen, spannender Geschichten und mitreißender Persönlichkeit.

Wichtige Themen für Vorträge: Das sind die Top 5

* Zukunft, Innovation, Technologie und Digitalisierung

Die Welt von morgen verstehen und gestalten, das gelingt am besten mit Rednern, die mit ihren Vorträgen auf solche Zukunftstechnologien vorbereiten. Vorträge zu den Themen Künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder andere Innovationen – machen das Publikum zukunftsfit!

* Führung, Team und Organisation

Wo Maschinen und Künstliche Intelligenz immer mehr Aufgaben übernehmen, werden die menschlichen Komponenten in der Zusammenarbeit immer wichtiger. Was hält eine Organisation zusammen, die zunehmend von dezentralem Arbeiten, New Work und Diversity geprägt und gleichzeitig vom Fachkräftemangel bedroht wird? Keynotes, die hierauf ihren Fokus legen, liegen im Trend.

* Wandel, Change und Veränderung

Nicht nur Zukunftstechnologien bringen Veränderung. Unsere gesamte VUCA-Welt befindet sich durch politische und gesellschaftliche Entwicklungen in einem ständigen Change. Was macht uns in diesen Zeiten krisenstark? Welche Chancen liegen auf solchen Veränderungen? Mitreißende Vorträge liefern hierfür entscheidende Impulse.

* Motivation, Mindset und Resilienz

Motivation ist und bleibt auch 2026 ein Dauerbrenner auf dem Rednermarkt. Doch sie kommt in Keynotes subtiler und dafür umso nachhaltiger daher als mit früheren Chaka-Rufen. Wichtiges Thema hierbei ist auch Resilienz, die – krisengebeutelt wie wir alle sind – zu einer essenziellen Eigenschaft im Motivations-Mindset geworden ist.

* Wirtschaft, Politik und Gesellschaft

Die globalen Rahmenbedingungen, in denen wir leben und arbeiten, werden immer komplexer. Umso besser, wenn es dann erfahrene und gute Redner und Keynote Speaker gibt, die solche politischen und gesellschaftlichen Zusammenhänge treffend einordnen können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Heinrich Kürzeder – Redner-Speaker-Experten

Herr Heinrich Kürzeder

Beuthener Straße 2

89407 Dillingen

Deutschland

fon ..: 0907171137

web ..: https://www.rednermacher.de/redner-agentur-keynotespeaker-vortrag-finden/

email : kontakt@redner-macher.de

DER Rednermacher Heinrich Kürzeder kennt die Rednerbranche wie kein anderer. Er hat über 30 Jahre Erfahrung mit Rednern, Speakern und Experten. Als Gründer der Redneragentur 5 Sterne Redner hat der erfahrene Rednermanager die erfolgreichste Speaker Agentur im deutschsprachigen Raum aufgebaut und tausende Redner und Rednerinnen vermittelt.

Als langjähriges Mitglied der German Speakers Association (GSA) und Coach bei vielen Rednerausbildungen, entwickelt er die Speaker-Elite von morgen und ebnet als Juror bei Speaker Slams neuen Talenten den Weg zum Top-Speaker.

Genau hier setzt seine mehr als 30-jährige Erfahrung an, um Veranstalter auf der Suche nach herausragenden Rednern, Speakern und Experten für Tagungen, Kongresse oder anderen Events zu unterstützen.

Redner-Speaker-Experten, empfiehlt Redner und Rednerinnen zu Themen wie KI, VUCA, Diversity, Motivation, Digitalisierung, Kommunikation, Zusammenarbeit, Zukunft, und viele mehr. Kürzeders exklusive Auswahl umfasst führende und bekannte Keynote Speaker, die aktuelle Themen mitreißend vermitteln und ihre Zuhörer begeistern.

Pressekontakt:

Heinrich Kürzeder – Redner-Speaker-Experten

Herr Heinrich Kürzeder

Beuthener Straße 2

89407 Dillingen/Donau

fon ..: 0907171137

email : kontakt@redner-macher.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.