2021 war wohl das „Jahr der Heimsauna“, und das nicht nur in Deutschland. Europaweit steigt der Bedarf an Gartensaunen und der Trend scheint kein Ende zu nehmen.

Sie werden immer mehr: Die Saunen in den heimischen Gärten. Warum dieser Trend sich auch im Jahr 2022 halten wird, weiß man beim Gartensauna Experten ISIDOR in Brandenburg. Im Unternehmen werden hochqualitative Gartensaunen geplant und erzeugt – man legt Wert auf „Made in Germany“.

„Im ersten Jahr der Corona Krise waren viele Saunafans auf die Probe gestellt. Erst war Saunieren in öffentlichen Saunen gar nicht mehr möglich, dann wieder unter strengen Auflagen, dann wieder nicht – die Menschen, die einen Garten oder Platz im Haus haben, habe sich daraufhin sehr rasch für eine eigene Sauna entschieden“, heißt es von ISIDOR, „und dieser Trend hielt 2021 an. Nun sind wir wieder in einer Situation, in der sich Vorschriften täglich ändern können, und das frustriert die Menschen naturgemäß. Viele entscheiden sich nun also doch für eine Gartensauna, einfach, weil sie nicht mehr auf den regelmäßigen Saunabesuch verzichten möchten.“

Hinzu kommt, dass der Besuch der eigenen Gartensauna wesentlich bequemer ist als der Besuch einer öffentlichen Sauna. Die Fahrzeiten entfallen, man kann sofort nach dem Saunabesuch gemütlich am Sofa landen und zusätzlich kann man die eigene Sauna genauso gestalten, wie man möchte. Auf der Website von ISIDOR finden sich dazu viele Gestaltungstipps sowie die besten Ideen für Saunaöl-Mischungen und Aufgüsse.

Einfach reinschauen und begeistern lassen: gartensauna.isidor.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

Deutschland

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

