Auch wenn es zurzeit massive Engpässe in vielen Bereichen gibt: Sauna Hersteller ISIDOR kann nach wie vor liefern. Dem Saunavergnügen im Winter steht also nichts im Wege.

Die Rohstoffpreise sind massiv gestiegen und viele Hersteller von hochwertigen Holzprodukten für Haus und Garten sind seit geraumer Zeit in Liefernot. Nicht nur Holz ist im Vergleich zu den Vorjahren wesentlich teurer geworden, sondern auch Rohstoffe, aus denen Schrauben und andere Kleinteile hergestellt werden. Für Metallprodukte generell gibt es immer wieder Lieferengpässe und verzögerte Lieferzeiten.

Für ISIDOR, Experte für Fasssaunas und Gartensaunas, sieht die Lage besser aus: Als Großabnehmer wird das Unternehmen immer noch mit hochqualitativer nordischer Fichte beliefert und kann die Saunas aus eigener Produktion zu normalen Lieferzeiten anbieten. Zurzeit ist man mit 43 Werktagen Lieferung an der Top Position in Sachen Verfügbarkeit. Mit den Öfen, die ISIDOR selbst ankaufen muss, sieht es etwas anders aus – Kunden und Kundinnen dürfen hier etwas länger warten. ISIDOR informiert alle Interessenten regelmäßig auf der unternehmenseigenen Website unter fasssauna.isidor.de zur Situation und Verfügbarkeit. Klicken Sie hier auf den Magazinteil der Website oder sehen Sie bei den einzelnen Produkten nach.

Saunafans, die in diesem Jahr noch ihren eigenen Saunatraum verwirklichen möchten, dürfen jetzt zur Entscheidung schreiten, dann wird die eigene Sauna noch ganz sicher vor der Wintersaison aufgebaut sein. Denn egal, ob man sich für eine Fasssauna, eine klassische Gartensauna oder für eine der ganz besonderen ISIDOR Saunas mit eigenem Vorraum und Terrasse entscheidet: Saunieren ist nicht nur gesund, sondern macht unglaublich viel Spaß!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

Deutschland

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

Pressekontakt:

Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.