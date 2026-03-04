Technologie für resiliente Produktion: ACD Antriebstechnik auf der Hannover Messe 2026

Antriebs- und Automatisierungslösungen im neuen Ausstellungsbereich „Defense Production Area“ – Fokus auf funktionaler Sicherheit bis PL e / SIL 3

Achstetten, den 04.03.2026 – Mit der innovativen Entwicklung eines mobilen NOT-HALT-Systems auf höchstem Sicherheitsniveau bis Performance Level PL e setzt die ACD Antriebstechnik neue Maßstäbe in der funktionalen Sicherheit. Vom 20. bis 24. April 2026 präsentiert das Unternehmen auf der Hannover Messe sein umfassendes Technologieportfolio im neuen Ausstellungsbereich „Defense Production Area“.

Als technologischer Anbieter industrieller Automatisierungs- und Antriebslösungen zeigt ACD Antriebstechnik unter dem Motto „Technologie für sichere, effiziente und zukunftsfähige Produktion“ Lösungen für anspruchsvolle Produktionsumgebungen – branchenübergreifend und mit höchstem Sicherheitsanspruch.

Technologie für resiliente Produktion

ACD Antriebstechnik verbindet langjährige Erfahrung in funktional sicheren Systemen mit einem breit aufgestellten Portfolio für industrielle Anwendungen: Neben bewährten Safety-Steuerungen, Antrieben und Safety I/O-Lösungen stehen auch innovative Bedienkonzepte im Mittelpunkt.

Besucher der Messe können sich unter anderem über das Wireless Safety HMI Panel „SP200“ sowie über das neue kabellose Safety-Handbediengerät „SM200“ informieren – beide mit SIL 3/PL e-zertifizierten Safety-Funktionen und modernen Schnittstellen zur Anbindung in EtherCAT-basierte Systeme. Das Besondere an dieser Lösung ist, dass höchste Sicherheit mit der Benutzeroberfläche vertrauter Standard-Mediengeräte gewährleistet ist.

_“Unsere Technologien sind darauf ausgelegt, auch in komplexen Produktionsumgebungen höchste Anforderungen an Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit zu erfüllen“,_ erklärt Geschäftsführer, Herr Fesseler. _“Die Teilnahme an der Hannover Messe 2026 – insbesondere im neuen Bereich ‚Defense Production Area‘ – bietet uns eine hervorragende Gelegenheit, unsere Lösungen im internationalen Kontext zu präsentieren und neue Impulse für industrielle Anwendungen zu setzen.“_

Dialog mit internationalen Partnern & Delegationen

Ein besonderer Schwerpunkt des Messeauftritts ist der Austausch mit internationalen Delegationen sowie Industrievertretern, darunter auch die kanadische Delegation aus dem Sektor der Advanced Manufacturing und Dual-Use Innovation. Der Dialog mit globalen Industriepartnern und Institutionen eröffnet Chancen zur technologiegetriebenen Kooperation, Pilotprojekten, Technologievalidierung und zur Erschließung neuer Märkte. Als reiner Technologieanbieter bringt ACD Antriebstechnik seine Kompetenz in funktionaler Sicherheit und industrieller Antriebstechnik ein – unabhängig von spezifischen Endanwendungen.

Breite Branchenrelevanz

Unser Produktportfolio umfasst zuverlässige Antriebssysteme, Safety-Steuerungen, Safety-I/O-Module und weitere Automatisierungskomponenten. Diese kommen in den unterschiedlichsten Branchen zum Einsatz – vom Maschinenbau über die industrielle Produktion bis hin zu Smart Farming.

Portfolio der ACD Antriebstechnik:

* Sicherheitstechnik / Safety: kundenspezifische Produkte mit funktionaler Sicherheit zur Risikominderung in Maschinen, zertifiziert nach DIN EN ISO 13849-1, DIN EN ISO 13849-2 und IEC 61508 SIL3 und erfüllen die Anforderungen bis zum höchsten Performance Level PL e sowie SIL 3.

* Stromversorgung / Power Supplies: Netzteile mit optimiertem Wirkungsgrad, geeignet für rückspeisende Antriebssysteme. Zusätzlich entwickeln wir leistungsstarke Power Supplies für industrielle Prozesse sowie Smart-Farming-Lösungen in der Agrartechnik.

* Energiespeicherung / Safety Drives: Systemkomponenten für Automatisierungsanforderungen in unterschiedlichen Spannungs- und Leistungsklassen.

* I/O Module I/O Systems: Skalierbare I/O-Komponenten zur Ergänzung sicherer Antriebssysteme, mit EtherCAT-Busanbindung und FSoE-Protokoll.

* Wireless Safety HMI: Mobile Handbediengeräte mit Standard Mediengeräten zur Prozess- und Maschinensteuerung, ebenfalls mit funktionaler Sicherheit PL e und SIL 3 ausgestattet.

Einladung an Messebesucher

Interessierte Besucher sind eingeladen, ACD Antriebstechnik GmbH in Halle 26, Stand E98 (25) zu besuchen.

Wie üblich werden unsere Produkte auch am Gemeinschaftsstand der EtherCAT Technology Group in Halle 27, Stand G59 präsentiert.

Die ACD Antriebstechnik GmbH entwickelt innovative, funktional sichere und effiziente kundenspezifische Antriebs- und Steuerungslösungen für industrielle Automatisierung und sicherheitskritische Anwendungen für Maschinenbau, Fertigung, Industrie und Smart Farming.

Das Portfolio umfasst PC- und EtherCAT-basierte Steuerungen, Safety HMI, Safety PLC, Safety Drives, Safety I/O sowie Power Supplies. Alle Lösungen erfüllen höchste Anforderungen an funktionale Sicherheit und sind bis Performance Level PL e und SIL3 zertifiziert. Im Fokus stehen maximale Betriebssicherheit, Effizienz und langfristige Systemverfügbarkeit.

