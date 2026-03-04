LED-Anzeigetechnik von Daylite Informationssysteme GmbH auf der ITB Berlin im Einsatz

Aussteller und Messerbauer setzen auch auf der ITB auf LED-Anzeigetechnik von Daylite

_Berlin / München, 4. März 2026_ – Auf der diesjährigen ITB Berlin, der weltweit führenden Fachmesse der internationalen Reise- und Tourismusbranche, setzten Aussteller auf innovative LED-Technologie aus München: Die Daylite Informationssysteme GmbH präsentiert ihre leistungsstarke LED-Anzeigetechnik eindrucksvoll im Messeumfeld. Die ITB gilt als zentraler Branchentreffpunkt für Entscheider, Destinationen, Veranstalter und Technologieanbieter aus aller Welt – und bietet damit die ideale Bühne für aufmerksamkeitsstarke Präsentationslösungen.

Ein besonderes Highlight ist eine rund 35 Meter lange LED-Laufschrift, die in zwei Zeilen freischwebend in einem L-Winkel installiert ist und so einen Messestand architektonisch wirkungsvoll in Szene setzt. Die außergewöhnliche Konstruktion sorgt für maximale Sichtbarkeit und eine moderne, aufmerksamkeitsstarke Raumwirkung – ein entscheidender Faktor auf einer Messe mit internationalem Publikum und hoher Wettbewerbsdichte.

Durch speziell gestaltete LED-Karten ist im Winkel optisch kein Spalt erkennbar – die Texte laufen somit ohne Versatz nahtlos um die Ecke. Dies ermöglicht eine durchgängige, harmonische Darstellung selbst bei komplexen Installationen.

Die LED-Anlage überzeugt zudem durch ihre hohe Flexibilität: Texte können in unterschiedlichsten Sprachen, Farben und Schriftarten dargestellt werden. Auch der Texthintergrund lässt sich individuell farbig gestalten – hierfür stehen über 16 Millionen Farben zur Verfügung. Beide Zeilen sind vollständig synchronisiert und zeigen die Inhalte eines Monitors nahezu in Echtzeit an. So entstehen dynamische und international ausgerichtete Präsentationen, die Besucher aus verschiedensten Ländern gezielt ansprechen.

Dank intelligenter Ansteuerung und softwaregestütztem Helligkeitsmanagement passt sich das System optimal an die jeweilige Umgebungshelligkeit an. Gleichzeitig wird der Energieverbrauch auf ein Minimum reduziert – ein wichtiger Aspekt bei mehrtägigen Großveranstaltungen mit hohen technischen Anforderungen.

Neben der imposanten Laufschrift kommen weitere LED-Anzeigenlösungen des Münchner Unternehmens zum Einsatz, die speziell für den professionellen Messe- und Eventbereich entwickelt wurden. Die Systeme zeichnen sich durch brillante Darstellung, hohe Leuchtkraft und flexible Steuerungsmöglichkeiten aus.

Mit dieser Präsentation auf der international bedeutenden ITB Berlin unterstreicht die Daylite Informationssysteme GmbH ihre Kompetenz im Bereich maßgeschneiderter LED-Informationssysteme für Messen, Events und architektonische Anwendungen.

Über die Daylite Informationssysteme GmbH

Die Daylite Informationssysteme GmbH mit Sitz in München ist spezialisiert auf die Entwicklung und Realisierung hochwertiger LED-Anzeigesysteme für Messebau, Handel, Industrie und öffentliche Einrichtungen. Das Unternehmen steht für innovative Technik, individuelle Lösungen und höchste Qualitätsstandards.

