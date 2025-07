Technik, die verkauft. Sicherheit, die bleibt.

IT-Security Hersteller Securepoint GmbH erweitert sein Distributionsmodell. Durch Bündelung essentieller IT-Security-Produkte profitieren Channel-Partner ebenso wie die Kunden.

_Das Securepoint Shield-Bundle bringt UTM-Firewall und Awareness-Lösungen zusammen und stärkt so den Vertrieb im Channel und die Sicherheit der Kunden._

Lüneburg, 08.07.2025 – Securepoint startet mit einem neuen Distributionsmodell in die zweite Jahreshälfte: Ab sofort können Partner unsere IT-Security-Produkte in einem Bundle erwerben, das technisch abgestimmte Lösungen mit vertrieblichen Vorteilen für unsere Channel-Partner verbinden. Die Endkunden profitieren von umfassender Sicherheit, ohne zusätzlich entstehende Kosten.

Das erste Bundle „Shield“ kombiniert unsere bewährte UTM-Firewall mit der neuen Awareness-Plattform Awareness Next. In jedem Shield-Bundle sind fünf Awareness-User bereits enthalten – ohne Zusatzverkauf, ohne separate Kalkulation.

„Viele unserer Partner wissen zu schätzen, dass die Entwicklung unserer Produkte eng an ihr Feedback geknüpft ist. Und viele von Ihnen haben sich gewünscht, dass wir dabei auch den vertrieblichen Fokus noch stärker betonen“, so René Hofmann, Geschäftsführer von Securepoint. „Mit dem Bundle-Modell entlasten wir Systemhäuser und Dienstleister ganz konkret und liefern ein rundes Sicherheitskonzept.“

Faktor Mensch

Oft wird das Thema Cybersecurity nach der Einführung technischer Maßnahmen als erledigt betrachtet – Schulungen der Mitarbeiter bleiben dann aus. Für Systemhäuser heißt das: Überzeugungsarbeit leisten. Dabei ist der Aufwand oft geringer als gedacht – Awareness-Schulungen übersteigen je Nutzer und Monat selten den Preis eines Kaffees. Laut unterschiedlicher Erhebungen sind bis zu 90 % der erfolgreichen Cyber-Angriffe auf menschliches Fehlverhalten zurückzuführen.

Genau hier setzt das Shield-Bundle an: Es macht es einfacher, diese Schwachstelle zu adressieren – für Dienstleister wie für Endkunden. Security-Awareness ist kein „nice-to-have“, sondern Grundlage jeder Sicherheitsstrategie.

„Das Shield-Bundle wurde in enger Abstimmung mit Resellern entwickelt und spiegelt die aktuell akuten Anforderungen im Tagesgeschäft wider“, erklärt Eric Kaiser, Product Management Director: „Es verkürzt Verkaufszyklen und schafft mit den inklusiven Awareness-Next-Lizenzen eine solide Basis für Cyber-Sicherheit im Unternehmen.“

Shield-Bundle im Überblick

UTM-Firewall

* Geschützte Netzwerkzugriffe und Verbindungen dank Portfilter mit Deep Packet Inspection & VPN

* Verteidigung in Echtzeit durch integrierte Threat Intelligence

* Minimaler Administrationsaufwand durch zentrales Management & automatische Updates

* DSGVO-konform & ohne Backdoors – entwickelt und gehostet in Deutschland

Awareness Next

* Realistische Phishing-Simulationen mit KI-gestützten Vorlagen

* Interaktive E-Learnings für nachhaltigen Lernerfolg

* Automatisierte Reportings & Nachweise zur Dokumentation

* Cloud-basiert: Sofort einsatzbereit und wartungsfrei

* 5 User inklusive

Mehr Informationen unter: securepoint.de

Das Shield-Bundle ist ab sofort verfügbar.

