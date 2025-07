Nova Maldives: Der September ist Solo Traveller Monat!

Flow-Yoga Retreat mit UK Yoga Star Yasmina Cherquaoui, Community-Table & mehr!

Der September ist im Nova Maldives erneut Solo Traveller Monat, denn laut dem Forbes Travel Trends Report 2024 planen 76 Prozent der Millennials und der Generation Z in diesem Jahr eine Reise allein. Nova Maldives greift diesen Wandel im Reiseverhalten auf und widmet den gesamten Monat einem Programm, das persönliche Entwicklung, achtsames Erleben und gemeinschaftliche Verbindung in den Mittelpunkt stellt. Denn der Solo Traveller Monat ist Teil des Community-Konzepts von Nova Maldives. Gäste erleben eine Form des Reisens, die individuelle Freiheit mit echtem miteinander verbindet. In einer Umgebung, die Ruhe und Offenheit ausstrahlt, entsteht Raum für neue Impulse, bewusstes Erleben und das Gefühl, am richtigen Ort zu sein.

Flow Retreat vom 15. bis 21. September 2025

Das zentrale Highlight ist vom 15. bis 21. September das Flow Retreat mit UK Yoga Startrainer Yasmina Cherquaoui. Das Programm vereint Bewegung, Achtsamkeit und Regeneration. Der Morgen beginnt mit Yoga, Meditation, Atemarbeit, Reiki, Manifestation und Yin-Aromatherapie. Zu den Abendritualen bei Sonnenuntergang zählen Kakao-Zeremonien, Klangheilung, Tanz und eine stille Disco unter dem Sternenhimmel. Vorträge zu Ernährung und Yogaphilosophie sowie individuell buchbare Einzelsitzungen ergänzen das Programm. Zusätzlich bietet Nova Maldives mit Wellness Diving meditative Tauchgänge, Unterwasser-Yoga und Auftriebsworkshops an. Im EsKape Spa finden Gäste Behandlungen mit pflanzlichen und marinen Wirkstoffen. Ein weiteres Highlight ist der Community Table, um gemeinsam zu essen und sich auszutauschen. Außerdem werden weitere Angebote zur Stärkung von Körper, Geist und Gemeinschaft angeboten.

Das Retreat wird von Yasmina Cherquaoui geleitet. Sie gehört zu den bekanntesten Yogalehrerinnen Londons und arbeitet seit über zwanzig Jahren mit einem ganzheitlichen Ansatz, der Bewegung, Ernährung und innere Ausrichtung miteinander verbindet. Ihre Laufbahn begann in der Reise-PR. Heute leitet sie mit Amana Retreats internationale Programme an verschiedenen Orten weltweit. In Nova Maldives begleitet sie die Teilnehmenden auf ihrem Weg zu mehr Klarheit, Energie und innerer Ruhe.

Über Nova Maldives

Das Nova Maldives, ein „junges“ All-Inclusive-Community-Konzept, ist der perfekte Resort Stern auf den Malediven, um die Seele baumeln zu lassen. Direkt im Süd-Ari-Atoll liegt es inmitten des ultimativen Taucherparadieses für Walhaie, Mantarochen, Schildkröten und mehr. Das 5 Sterne Resort, nur 25 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Malé entfernt, punktet mit 76 großzügigen Wasser- und Strand Villen in gleich 10 Kategorien und mit schier endlosen Ausblicken auf den Ozean. Das zurückhaltende und minimalistische Interieur mit maßgefertigten Möbeln ist in strahlendem Weiß mit türkisenen Akzenten. Viele der Villen verfügen zusätzlich über offene Badezimmer, Terrassen oder sogar private Pools. Kulinarische Vielfalt bieten drei Restaurants und zwei Bars. Das SPA, ein Fitnesscenter und ein Wassersport – und Tauchzentrum ergänzen das Angebot. Ein weiterer Pluspunkt: im Nova Maldives wird die maledivische Kultur gelebt und ein Eintauchen in die maledivische Lebensweise der Kunst und Kultur ermöglicht.

Das Nova Maldives ist nicht nur ein Lifestyle-Urlaubsziel, sondern ein perfekter Ort, um Körper und Seele in die Balance zu bringen. Denn im Nova Maldives geht es vor allem darum, sich Zeit für das zu nehmen, was die Seele glücklich macht. Das Nova Maldives ist intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst und verkörpert die Essenz der Marke Pulse Hotels & Resorts, die echte Gastfreundschaft mit persönlichen Service und innovativen Lösungen verbindet.

Über Pulse Hotels & Resorts

Pulse Hotels and Resorts ist Dachmarke einer Reihe von innovativen und zeitgenössischen Hotels und Resorts, die auf ihre Kernphilosophie setzen: intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst. Die 2015 gegründete Hotelkette setzt einzigartige Resorts mit erstklassigen Angeboten in einem entspannten Ambiente.

Über Yasmina Cherquaoui

Yasmina Cherquaoui ist eine international anerkannte Wellness-Expertin mit über 20 Jahren Erfahrung in Praxis und Lehre. Zu ihren Kunden zählen unter anderem Soho House, Sandals Resorts und das Ace Hotel. Ihr Ansatz ist geprägt von ihrer eigenen Erfahrung in der stressgeprägten Welt der PR-Branche, wo sie früh erkannte, wie wichtig nachhaltiges Wohlbefinden ist. Mit ihrem Unternehmen Amana Retreats entwickelt sie wissenschaftlich fundierte Programme, die Yoga, Meditation, Mindset-Coaching, Ernährung, EFT und Atemarbeit kombinieren. Ihr Ziel ist es, Menschen zu innerer Stärke, Klarheit und mehr Lebensfreude zu verhelfen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nova Maldives

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

Deutschland

fon ..: 089/35612488

web ..: https://nova-maldives.com/

email : annette.zierer@zierercom.com

Pressekontakt:

ziererCOMMUNICATIONS GmbH

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

fon ..: +49-89-356 124-88

email : zierercom@zierercom.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.