Tanks vom Profi: Jetzt alles neu!

Alles neu macht bekanntlich der Mai. Bei Tankhandel Zieglmeier wollte man nicht so lange warten und hat die neue Website für alle Themen rund um den Tank mit Februar online geschickt.

Sowohl für Kunden und Kundinnen als auch für Menschen, die sich zu den Themen Dieseltanks, Heizöltank und Wassertanks informieren möchten, bringt die neue Website von Tankhandel Zieglmeier alles, was das Herz begehrt. Hunderte neue Produkte aus dem Tanksektor finden sich ebenso wie hochinformative Beiträge zu gesetzlichen Vorschriften, neuen Treibstoffen und Umwelttechnik.

Tankhandel Zieglmeier bietet sowohl im B2B Sektor als auch für Privatkunden Tanks und Zubehör sowie die neuesten Produkte für Feuerwehren und andere Hilfskräfte. Vor allem in Zeiten zunehmend trockenerer Sommer mit starker Waldbrandgefahr kommen diese praktischen Materialien gut an. Egal, ob es um Auffangbecken nach Havarien geht oder um faltbare Löschwasserbehälter, bei Tankhandel Zieglmeier bekommt man garantiert das passende Produkt.

Besonders beliebt im Sommer 2023 waren zum Beispiel mobile Wassertankanhänger, die sowohl als Weidetränken als auch als Bewässerungsfahrzeuge für den kommunalen Einsatz verwendet werden. Und das Beste: Die Zieglmeier Profis informieren zu allen Tanks und Produkten, unterstützen bei der Auswahl des passenden Tanks oder Zubehörteiles und sind auch für die Tank Lieferung, Montage und Befüllung geschult. Dies ermöglicht die „Rundum Sorglos“ Pakete – Kunden und Kundinnen müssen sich nach der Bestellung nicht mehr um Details kümmern. Auch die Wartung von wartungspflichtigen Tanks wird angeboten. Am besten gleich beim Tankspezialisten vorbeischauen: www.tankhandel.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Zieglmeier Tankstellen GmbH

Herr Nico Zieglmeier

Gerolsbacher Straße 9

86529 Schrobenhausen

Deutschland

fon ..: 08252-90962-0

fax ..: 08252-90962-29

web ..: https://wassertanks.pro

email : verkauf@zieglmeier.de

Wir haben uns auf das zukunftsweisende Thema Wassertanks spezialisiert und bieten intensive Beratung und geballtes Know How für den professionellen Einsatz an.

Vom Löschwassertank für die Feuerwehr, über Wassersilos zur Speicherung von großen Wassermengen bis hin zu Transporttanks für den mobilen Einsatz von Wasser auf Baustellen oder in der Landwirtschaft: Mit unserem hauseigenen Lieferservice und Montageteam bringen wir Ihr Projekt sicher an den Start!

Viele Wassertanks aus unserem Angebot haben wir auf Lager und können sie auch entsprechend Ihren Spezifikationen kurzfristig ausrüsten.

