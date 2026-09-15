Über die Wichtigkeit von Selbsthilfegruppen: Tag der Selbsthilfe am 16. September 2026: Gemeinsam mehr erreichen für Menschen mit RLS

München, den 15.07.2026. Der bundesweite Tag der Selbsthilfe am 16. September macht sichtbar, was Selbsthilfe leisten kann. Selbsthilfegruppen sind für viele Menschen eine wichtige Stütze im Leben. In ihnen finden Menschen einen geschützten Raum, in dem sie offen über ihre Situation sprechen und sich mit anderen austauschen können, die Ähnliches erleben. Dies entlastet, macht Mut und stärkt.

Gerade beim Restless Legs Syndrom ist dieses Verständnis aus eigener Betroffenheit besonders wertvoll. Schlaflose Nächte, quälender Bewegungsdrang und die daraus folgende Erschöpfung sind für Außenstehende oft nur schwer nachzuvollziehen. In einer RLS-Selbsthilfegruppe müssen Betroffene nicht lange erklären, was die Erkrankung für ihren Alltag bedeutet. Sie treffen auf Menschen, die viele ihrer Erfahrungen, Sorgen und Herausforderungen aus eigenem Erleben kennen. Zugleich können sie vom „Schwarmwissen“ der Gruppe profitieren. Die Teilnehmenden bringen ihre persönlichen Erfahrungen mit der Erkrankung, mit verschiedenen Behandlungen und mit der Bewältigung des Alltags ein. Im gemeinsamen Gespräch entstehen neue Anregungen, praktische Hinweise und wertvolle Fragen.

Die RLS-Selbsthilfe der RLS-Vereinigung verbindet dieses Erfahrungswissen mit geprüften, wissenschaftlich fundierten und verständlich aufbereiteten Informationen. Sie hilft Betroffenen, ihre Erkrankung besser zu verstehen, verlässliche Informationen von zweifelhaften Behauptungen zu unterscheiden und ihre Behandlung informiert und selbstbestimmt mitzugestalten. Nicht zuletzt vermittelt die Gemeinschaft ein Gefühl, das für viele besonders wichtig ist: Ich bin mit meiner Erkrankung nicht allein. Aus einzelnen Erfahrungen entsteht gegenseitige Unterstützung – und aus vielen Stimmen eine starke Interessenvertretung für Menschen mit RLS.

Ein Tag wie dieser bietet zugleich die Gelegenheit, all den Ehrenamtlichen herzlich zu danken, die mit ihrem Wissen, ihrer Zeit und ihrem persönlichen Engagement die RLS-Selbsthilfe erst möglich machen.

Wer herausfinden möchte, ob eine RLS-Selbsthilfegruppe hilfreich sein könnte, findet auf der Website der RLS-Vereinigung die Kontaktdaten der Selbsthilfegruppen und weitere Informationen: https://www.restless-legs.org/rls-selbsthilfegruppen/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung

Frau Katharina Glanz

Schäufeleinstr. 35

80687 München

Deutschland

fon ..: +49 (0) 89 550 2888 – 0

web ..: https://www.restless-legs.org/

email : info@restless-legs.org

Die Deutsche Restless Legs Vereinigung ist ein gemeinnütziger Verein der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für Menschen, die am RLS leiden. Der RLS-Vereinigung steht ein medizinisch-wissenschaftlicher Beirat zur Seite, dem angesehene Experten auf dem Gebiet der RLS-Forschung angehören. Die zahlreichen regionalen Selbsthilfegruppen sind das Rückgrat ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Diese arbeiten selbstständig unter dem Dach der RLS-Vereinigung und bieten deutschlandweit gezielt Austausch, Hilfe und aktuelle Informationen an.

Pressekontakt:

RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung

Frau Katharina Glanz

Schäufeleinstr. 35

80687 München

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email : info@restless-legs.org

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