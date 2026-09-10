RLS-Infostand auf Ehrenamts- und Mitmachtag in Friedberg/Hessen

Deutsche Restless Legs Vereinigung (RLS e.V.) und die SHG Wetterau betreiben einen Infostand beim Hands On! Ehrenamtstag 2026 in Friedberg/Hessen am 13.09.2026, Parkplatz an der Halle am Seebach.

Friedberg, 10.09.2026 – Die Deutsche Restless Legs Vereinigung (RLS e.V.) und die Selbsthilfegruppe Wetterau betreiben einen Infostand beim Hands On! Ehrenamts- und Mitmachtag 2026 in Friedberg/Hessen am 13.09.2026 von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr auf dem Parkplatz an der Halle am Seebach (Ockstädter Str. 61169 Friedberg).

Die RLS-Selbsthilfegruppe Wetterau informiert gerne alle Interessierten, die mehr über das Restless-Legs-Syndrom (RLS), auch als „Unruhige Beine“ bekannt, erfahren möchten.

Rund 35 Vereine, Selbsthilfegruppen und Institutionen nehmen am Ehrenamtstag teil und präsentieren sich dort mit einem Infostand aus der Region Wetteraukreis.

In diesem Jahr ist die Selbsthilfegruppe Restless Legs Wetteraukreis unter der Leitung von Michaela Klingenhöfer mit ihrem Team zum ersten Mal dabei und steht bereit, mit Interessierten ins Gespräch zu kommen, Erfahrungen auszutauschen und Unterstützung zu bieten. Der Informationsstand richtet sich an Betroffene, Angehörige sowie medizinisches Fachpersonal und hält umfangreiche Informationen zum Restless-Legs-Syndrom bereit.

Veranstaltungsdetails:

Datum: 13.09.2026

Uhrzeit: 11:00 bis 17:00 Uhr

Ort: Ockstädter Str., 61169 Friedberg/Hessen auf dem Parkplatz an der Halle am Seebach

Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher!

Die Informationsangebote der RLS-Selbsthilfegruppen erlauben wertvolle Einblicke in den Stand der Forschung, Therapiemöglichkeiten und Hilfsangebote für Betroffene. Es tut gut, sich auszutauschen, Unterstützung zu finden oder auch selbst Hilfe anzubieten. Durch den direkten und persönlichen Kontakt mit ehrenamtlichen Helfern, die selbst Betroffene sind, können sich Interessierte unmittelbar informieren – zumal die Selbsthilfegruppen-Teilnehmer nicht nur ihre eigene Geschichte kennen, sondern die von vielen anderen Betroffenen ebenfalls.

Bei Fragen oder weiteren Informationen erreichen Sie uns per E-Mail unter: rls.shg.wetterau@gmail.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung

Frau Katharina Glanz

Schäufeleinstr. 35

80687 München

Deutschland

fon ..: +49 (0) 89 550 2888 – 0

web ..: https://www.restless-legs.org/

email : info@restless-legs.org

Die Deutsche Restless Legs Vereinigung ist ein gemeinnütziger Verein der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für Menschen, die am RLS leiden. Der RLS-Vereinigung steht ein medizinisch-wissenschaftlicher Beirat zur Seite, dem angesehene Experten auf dem Gebiet der RLS-Forschung angehören. Die zahlreichen regionalen Selbsthilfegruppen sind das Rückgrat ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Diese arbeiten selbstständig unter dem Dach der RLS-Vereinigung und bieten deutschlandweit gezielt Austausch, Hilfe und aktuelle Informationen an.

Pressekontakt:

RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung

Frau Katharina Glanz

Schäufeleinstr. 35

80687 München

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email : info@restless-legs.org

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