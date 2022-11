Die Hotelexpertin mit internationaler Erfahrung verstärkt das Management-Team. Geschäftsführerin Corinne Balz wechselt ihre Rolle und übernimmt einzelne Projekte für SHC-Mitglieder.

Die aus einer Berner Hoteliersfamilie stammende Corinne Balz bleibt der Swiss Hospitality Collection weiterhin treu: „Zukünftig betreue ich projektbezogen verschiedene SHC-Mitgliedshotels. Ich bedanke mich bei allen für die sehr gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und freue mich auf ein Wiedersehen!“.

„Corinne Balz hat uns mehrere Jahre tatkräftig unterstützt und massgeblich zur erfolgreichen Entwicklung der Swiss Hospitality Collection beigetragen. Dafür danke wir ihr sehr. Mit Laura Vanessa Hofmann als Director of Affiliations konnten wir eine neue Expertin und ehemalige Hotelière für unser Team gewinnen, die mich zusätzlich im Rahmen meiner Funktion als Verwaltungsratspräsident bei SHC aktiv unterstützt“, fügt Wilhelm K. Weber hinzu.

Laura Vanessa Hofmann startete ihre Karriere in der internationalen Hotellerie. Es folgten mehrere Auslandsaufenthalte. Unter anderem in Frankfurt, London, Miami sowie der Schweiz selbst in Flims, Zermatt und Luzern. Die Absolventin der Schweizer Hotelfachschule war dabei mehrere Jahre für Soho House & Co. tätig. In ihrer letzten Position in der Geschäftsleitung der Sinnvoll Gastro zeigte sich Laura Vanessa Hofmann verantwortlich für den Wechsel der Hotelmanagementsoftware von sechs Betrieben, der Implementierung einer zentralen Reservationszentrale und einem zentralen Vertrieb, dem Handling der gesamten Distribution im Bereich Reservation & Verkauf verantwortlich.

Die Swiss Hospitality Collection ist eine Kooperation von privat geführten Hotels, die mit innovativen Betriebskonzepten erfolgreich positioniert sind. Die Idee ist ein „neuer Ansatz für Hotelkooperationen“, mit einem modularen Leistungsangebot von Distribution bis Sales Outsourcing, das je nach Bedürfnis des Hotels individuell zusammengestellt werden kann.

Die Gruppe umfasst aktuell rund 50 Hotelbetriebe in der Schweiz.



