Deine Experten für einfühlsame Osteopathie für Erwachsene, Frauen, Schwangerschaft und Kinderosteopathie. Entspannung und Therapie in ruhiger stilvoller Praxis in Schwabing. Wir freuen uns auf dich!

Praxis für Osteopathie und ganzheitlicher Gesundheit in München Schwabing.

Einzigartige Therapie mit hoher Patientenzufriedenheit – Osteopathie für Frauen, Erwachsene und Kinder.

Als erfahrenes Expertinnenteam aus Osteopathen, Heilpraktikern, Physiotherapeuten und Coaches begleiten wir dich und deine ganze Familie gerne zu deinen individuellen Zielen und auf deinem Weg zur ganzheitlichen Gesundheit.

Mit sanfter Osteopathie behandeln wir einfühlsam und effektiv. Das bestätigen uns auch immer wieder unsere zufriedenen Patient*innen.

Osteopathie eignet sich bei vielen Beschwerden zur ganzheitlichen Therapie. Von Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Fehlhaltungen wie Skoliose, Verspannungen, sowie in der Schwangerschaft, bei Kinderwunsch oder anderen Beschwerden – wir sind gerne mit unserem Fachwissen und ganzem Herzen für dich da!

Durch unsere umfassenden Weiterbildungen in der Gynäkologie, betreuen wir viele Schwangere und Paare mit Kinderwunsch. Mit unserer speziellen Fachausbildung für Kinderosteopathie behandeln wir auch bereits die Kleinsten unter uns erfolgreich, spielerisch und liebevoll: Neugeborene, Babies, Kinder und Jugendliche.

„Thinking, feeling, seeing, knowing fingers“- W. G. Sutherland.

Osteopathie ist eine ganzheitliche, manuelle Behandlungsform. Wir nehmen uns viel Zeit für jeden Termin. Bei unserem ersten Termin erstellen wir eine umfassende Anamnese und Befund, um anschließend effektiv und zielgerichtet behandeln zu können. Statt einzelner Symptombehandlung, steht für uns das Lösen der Ursachen möglicher Beschwerden im Focus. Wir untersuchen und behandeln ganzheitlich, das bedeutet wir haben immer den gesamten Körper, Geist und Seele im Blick.

Osteopathie kann in folgende Bereiche unterteilt werden: Craniosacrale Osteopathie, Viszerale Osteopathie und Parietale Osteopathie.

Craniosacrale Osteopathie beschäftigt sich mit dem Nervensystem, dem Kopf, Schädel und Beckenbereich und ist in der Regel sehr sanft und angenehm. Bei Kopfschmerzen, Migräne, Tinnitus oder Verspannungen im Kiefer, Knirschen (CMD) oder Pressen kann eine Behandlung in diesem Bereich sinnvoll sein. Bei Kinderwunsch und in der Schwangerschaftsbegleitung kann in diesem Bereich sicher und sanft behandelt werden.

Viszerale Osteopathie bezieht sich auf die inneren Organe, unser Lymphsystem, wie auch unser Hormonsystem. Bei Verdauungsbeschwerden, Menstruationsbeschwerden oder Hormonellem Ungleichgewicht kann hier Osteopathisch untersucht und behandelt werden.

In der Parietalen Osteopathie werden Gelenke, Wirbelsäule, Muskeln, Sehnen und Bänder untersucht und behandelt, sowie der gesamte Bewegungsapparat. Bei Rückenschmerzen oder anderen Gelenkbeschwerden, nach Verletzungen oder bei Fehlhaltungen wie Skoliose, sind in diesem Bereich Behandlungen möglich. Gerne bauen wir auch passende Ausgleichsübungen, Dehnungen oder Muskelkräftigungen für deinen langfristigen Behandlungserfolg in unsere Therapie ein.

Haben wir Dein Interesse geweckt? Sprich uns gerne an für eine individuelle Beratung.

Unsere Praxis findest du in einem ruhigen und schönen Schwabinger Hinterhof. Die Praxis ist hell und stilvoll gestaltet, ein wahrer Ort zum Entspannen und Wohlfühlen.

Buche deinen Wunschtermin einfach online oder rufe uns an – wir freuen uns auf Dich!

