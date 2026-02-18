Statt DIN 66399 jetzt ISO/IEC 21964 und NIS2

Gesetzliche Anforderungen verschärft – ProCoReX Europe GmbH bietet sichere Computer Entsorgung und Festplatten Entsorgung auf höchstem Niveau.

Die Digitalisierung schreitet unaufhaltsam voran und mit ihr wachsen die Herausforderungen für Unternehmen, sensible Daten nicht nur zu speichern, sondern auch sicher und gesetzeskonform zu vernichten. Seit Anfang 2026 gelten in Deutschland mit der Umsetzung der NIS2-Richtlinie und der Einführung der internationalen Norm ISO/IEC 21964 deutlich verschärfte Anforderungen an die sichere Computer Entsorgung und Festplatten Entsorgung. Die ProCoReX Europe GmbH, zertifizierter Fachbetrieb für Datenträgervernichtung und IT-Entsorgung, unterstützt Unternehmen dabei, diese neuen gesetzlichen Vorgaben effizient, sicher und revisionssicher umzusetzen.

Die Zeiten, in denen die Entsorgung von Computern und Festplatten als reiner Akt der Abfallwirtschaft betrachtet wurde, sind endgültig vorbei. Heute ist die Datenvernichtung ein zentraler Bestandteil des Cybersicherheits-Risikomanagements. Die Verantwortung für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben liegt explizit bei der Geschäftsleitung. Fehler, Nachlässigkeiten oder eine unzureichende Dokumentation können schwerwiegende rechtliche und finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen – bis hin zur persönlichen Haftung der Geschäftsführung.

Die bisherige DIN 66399 wurde vollständig durch die internationale ISO/IEC 21964 abgelöst. Diese Norm schreibt nicht nur die Einhaltung klar definierter Schutzklassen und Sicherheitsstufen vor, sondern fordert auch eine lückenlose Dokumentation aller Prozessschritte – vom Ausbau über den Transport bis zur endgültigen Vernichtung eines jeden Datenträgers. Besonders für moderne Speichermedien wie SSDs und Flash-Speicher gelten verschärfte technische Anforderungen: Nur eine zertifizierte, mechanische Zerstörung auf besonders kleine Partikelgrößen entspricht den gesetzlichen Vorgaben für die Computer Entsorgung und Festplatten Entsorgung.

Die gesetzlichen Anforderungen sind eindeutig: Unternehmen, die gegen die Vorgaben der NIS2-Richtlinie und der ISO/IEC 21964 verstoßen, riskieren empfindliche Bußgelder, Haftungsansprüche und im Schadensfall sogar die persönliche Haftung der Geschäftsleitung. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ist berechtigt, unangekündigte Audits durchzuführen und vollständige Nachweise über die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu verlangen. Werden Mängel festgestellt, drohen nicht nur finanzielle Sanktionen, sondern auch erhebliche Reputationsverluste und Einschränkungen im Geschäftsbetrieb.

„Die Anforderungen an die Computer Entsorgung und Festplatten Entsorgung sind im Zuge der Digitalisierung und der zunehmenden Bedrohungslage im Bereich Cybersecurity massiv gestiegen“, erklärt die Geschäftsleitung der ProCoReX Europe GmbH. „Unternehmen stehen heute in der Pflicht, nicht nur ihre IT-Systeme, sondern auch den gesamten Lebenszyklus ihrer Datenträger zu schützen und die Vernichtung nachweislich und revisionssicher zu dokumentieren. Wer diese Vorgaben nicht einhält, riskiert nicht nur hohe Bußgelder, sondern auch das Vertrauen von Kunden und Geschäftspartnern.“

Um diese Risiken zuverlässig zu vermeiden, ist es für Unternehmen unerlässlich, auf einen zertifizierten Dienstleister zu setzen, der die Anforderungen der ISO/IEC 21964 vollständig erfüllt und eine rechtssichere, revisionssichere und dokumentierte Computer Entsorgung und Festplatten Entsorgung garantiert. Nur zertifizierte Fachbetriebe verfügen über die notwendige technische Ausstattung, das geschulte Personal und die etablierten Prozesse, um eine gesetzeskonforme Datenvernichtung zu gewährleisten.

Die ProCoReX Europe GmbH hat sich frühzeitig auf die neuen gesetzlichen Standards eingestellt und bietet Unternehmen ein umfassendes, zertifiziertes Leistungspaket:

Zertifizierte Vernichtung sämtlicher Datenträger nach ISO/IEC 21964 Lückenlose Dokumentation der Chain of Custody Einsatz modernster Vernichtungstechnik, auch für anspruchsvolle Speichermedien wie SSDs und Flash-Speicher Kontinuierlich geschultes Fachpersonal Transparenz und Compliance

Die Zusammenarbeit mit einem zertifizierten Dienstleister wie ProCoReX bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile: Sie schützen nicht nur sensible Daten vor Missbrauch und Datenverlust, sondern sichern sich auch gegen rechtliche und finanzielle Risiken ab. Die lückenlose Dokumentation aller Prozesse schafft Transparenz und Nachweisbarkeit – ein entscheidender Faktor im Falle von Audits oder behördlichen Prüfungen. Darüber hinaus profitieren Unternehmen von einer effizienten, ressourcenschonenden und nachhaltigen Computer Entsorgung und Festplatten Entsorgung, die den Anforderungen der modernen digitalen Wirtschaft gerecht wird.

Die ProCoReX Europe GmbH bietet professionelle Dienstleistungen rund um die zertifizierte Datenträger- und Festplattenvernichtung sowie das Recycling von Computern, Notebooks, PCs, EDV- und IT-Geräten an. Unser Service richtet sich an Unternehmen, Behörden und Institute in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Dänemark.

