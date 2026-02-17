Computerschrott Entsorgung in Heidelberg: ProCoReX kombiniert IT-Datenschutz mit grünem Fortschritt

Moderne Computerschrott Entsorgung in Heidelberg: ProCoReX sorgt für zertifizierte Datenlöschung und ökologisches Recycling alter Hardware.

Wer IT-Altgeräte entsorgen will, braucht in Heidelberg mehr als klassische Räumdienste. Die Computerschrott Entsorgung in Heidelberg mit ProCoReX bringt zertifizierte Festplattenvernichtung und strenge Nachverfolgung sowie Wiederverwendung zusammen – für Firmen, Ämter und Hochschulen. Dabei profitieren Sie von höchsten Sicherheitsstandards und umfassender Transparenz, wodurch Ihre sensiblen Daten zuverlässig geschützt bleiben. Das gesamte Entsorgungskonzept ist darauf ausgerichtet, Risiken zu minimieren und Umweltverantwortung sichtbar zu machen. Individuelle Beratung sorgt dafür, dass sämtliche Anforderungen Ihrer Organisation an Datenschutz und Ressourcenschonung erfüllt werden.

Alle Geräte werden von ProCoReX direkt abgeholt. Während der Computer Schrott Entsorgung in Heidelberg erhalten Speichermedien ein sicheres, DIN 66399-zertifiziertes Löschverfahren. Im Anschluss werden wertvolle Rohstoffe sortiert und der Kreislaufwirtschaft zugeführt. Jede Übergabe wird sorgfältig dokumentiert, sodass Nachweise für interne Prüfungen oder externe Audits jederzeit vorliegen. Durch die effizienten Prozesse reduzieren Sie nicht nur den logistischen Aufwand, sondern profitieren auch von einer optimalen Ausnutzung der Wertstoffe. ProCoReX unterstützt zusätzlich Aufforstungsmaßnahmen sowie soziale Einrichtungen, wodurch Ihr Beitrag über die reine Entsorgung hinausgeht.

Die Vorteile: Jeder Schritt ist dokumentiert, jedes Gerät sicher entsorgt, jedes Material ein Rohstoff für Neues – mit gesellschaftlichem Mehrwert. Sie schaffen Vertrauen innerhalb Ihrer Organisation und gegenüber externen Partnern, während Sie aktiv zum nachhaltigen Wandel beitragen. So wird Computerschrott Entsorgung in Heidelberg zu einem wichtigen Baustein für Innovation, Ressourcenschutz und soziale Verantwortung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/

email : info@procorex.de

