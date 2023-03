Bei ISIDOR in Brandenburg geht es rund: Die Spielturmsaison hat begonnen und begeisterte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verpacken nun die bestellten Spieltürme. Am besten jetzt bestellen, rät man.

Viele Eltern möchten ihren Kindern zum Frühlingsbeginn einen Spielturm für den Garten spendieren. Bei ISIDOR in Brandenburg rät man zur baldigen Entscheidung, denn die Saison ist bereits am Starten.

„Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind hoch motiviert und nun mit dem Verpacken und Versenden der Spieltürme beschäftigt“, meldet man von ISIDOR, „wir wissen aber aus Erfahrung, dass die meisten Menschen zu Ostern bestellen. Wer also den großen Ansturm vermeiden möchte, der bestellt am besten jetzt gleich“.

Und was macht man, wenn es nun weiter die frühlingshaften Wetterkapriolen gibt? „Das Lagern der Holzteile für einige Zeit ist überhaupt kein Problem“, erklärt der Holzexperte von ISIDOR, „wenn man einige Dinge beachtet. Das Holz sollte auf jeden Fall aus der Schutzfolie genommen werden, um die Bildung von Kondenswasser zu vermeiden. Außerdem dürfen die einzelnen Holzteile an einem trockenen Ort wie einer Garage aufgeschichtet werden, am besten im Abstand von der Wand. So ist garantiert, dass das Holz trocken bleibt.“

Und damit steht dem Aufbau des Spielturms nichts mehr im Wege, sobald einige trockenen Tage ins Haus stehen. Und wer es so richtig fröhlich haben will im eigenen Garten, der lässt die Kinder die Farben für den neuen Spielturm aussuchen. Auf den Facebook und Instagram Kanälen von ISIDOR finden motivierte Eltern viele Beispiele, wie der Spielturm gestrichen werden könnte.

Und hier geht es zur Auswahl an supergroßen Spieltürmen: spielturm.isidor.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

Deutschland

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Gartensaunen.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

Pressekontakt:

Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.