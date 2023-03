Ski in – ski out! So lautet das neue Motto in der Sportalmmm, dem Top Hotel in Zauchensee. Einfach losstarten, wenn man Lust hat – und das ist bei der momentanen Schneelage auch möglich.

In der Sportalmmm in Zauchensee kann es einen einfach so richtig „erwischen“. Nämlich dann, wenn, wie zum Beispiel jetzt, zehn Zentimeter Neuschnee auf den Pisten warten. Mit einer Schneelage von 120 Zentimetern auf den Bergen und 90 Zentimetern im Tal legt sich die frische Schneedecke optimal auf den vorhandenen Schnee und das wird dann ein richtig griffiges Schneevergnügen.

In der Sportalmmm, dem Top Hotel in Zauchensee, kann man das so richtig genießen. Das Hotel liegt mitten im Skigebiet und so ist es möglich, ganz einfach spontan zu entscheiden. Ein Blick aus dem Fenster auf die frisch präparierten Pisten und 15 Minuten später ist man auch schon dort. Einfach nur die Skier aus dem Skistall holen und es kann losgehen!

Die Schneefälle der letzten Wochen haben in der gesamten Skiwelt amadé für winterliche Atmosphäre gesorgt. Die motivierten Mitarbeiter der Zauchensee Liftgesellschaft helfen dabei, die Piste jeden Tag aufs Neue zu einem griffigen Teppich werden zu lassen – und darüber freuen sich Pistenfreunde aus aller Welt. Nach dem Skivergnügen kann man in der Sportalmm – DEM Hotel in Zauchensee – so richtig schön entspannen, mit kulinarischen Immmpressionen der Sonderklasse und einem gemütlichen Gespräch am offenen Feuer.

In der Sportalmmm warten noch viele weitere Überraschungen auf die Gäste – am besten einfach vorbei schauen: sportalmmm.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hotel Sportalm Roland Dolschek eU

Herr Roland Dolschek

Zauchensee 27

5541 Altenmarkt Zauchensee

Österreich

fon ..: +43 6452 4006

web ..: https://www.sportalmmm.com/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Das Vier Sterne Hotel Sportalm begrüßt seine Gäste im Herzen der Skiwelt amadé und der Salzburger Sportwelt und bietet weit mehr als einfach nur Skigenuss. Neben 70 Pistenkilometern direkt vor der Haustür warten hier Erholung und Wellness sowie persönliche Atmosphäre und bester Service.

Erleben Sie Wohlfühltage der ganz besonderen Art im Vier Sterne Hotel Sportalm in Zauchensee!

