Spielturmprofi ISIDOR aus Brandenburg läutet die Saison ein und bietet allen Schnellentschlossenen ein tolles Geschenk. Man rechnet mit großem Ansturm zum Frühlingsbeginn.

Geht es nach dem ISIDOR Team, dann darf der Frühling gleich morgen beginnen. Man ist jetzt bereits fleißig beim Verpacken und Versenden der hochwertigen Spieltürme, die von der Konstruktion bis zum Zuschnitt astrein „made in Germany“ sind. Im Werk in Brandenburg an der Havel gehen jetzt schon die ersten Bestellungen ein und passend vor dem großen Ansturm hat man eine tolle Frühlingsaktion gestartet.

Alle Spielturm Fans, die am kommenden Wochenende ihren Spielturm bestellen, erhalten zwei Blumenkästen gratis dazu. Die Aktion gilt bis Sonntag, 26. Februar 2023, 23.59 Uhr und sorgt bereits jetzt für Begeisterung.

ISIDOR ist durch seine hochqualitativen und durch und durch in Deutschland produzierten Spieltürme und Klettertürme bekannt. Man legt Wert auf beste Qualität, vom Holz bis zur Herstellung. Darum kommt das Holz für ISIDOR Spieltürme aus Deutschland oder Skandinavien, aus Ländern also, in denen man auf nachhaltige Forstwirtschaft achtet. Die Produkte sind naturbelassen, was den Fans die Möglichkeit gibt, genau die kinder- und umweltfreundlichen Lacke und Lasuren für die Behandlung zu wählen, die man sich wünscht.

Die ISIDOR Spieltürme werden in Brandenburg erdacht, geplant, zugeschnitten, verpackt und dann an die Kinder, die meist schon gespannt darauf warten, verschickt. Übrigens: Wer möglichst wenig Wartezeit für seine Liebsten garantieren möchte, bestellt am besten gleich jetzt, bevor der große Ansturm startet. Denn Frühlingszeit ist Spielturmzeit!

Jetzt gleich den Lieblingsspielturm entdecken: spielturm.isidor.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

Deutschland

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Gartensaunen.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

