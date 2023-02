Kunststoffprofile kommen in verschiedensten Branchen zum Einsatz und sind aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Doch egal welche Branche: Am wichtigsten ist die perfekte Qualität!

Kunststoffprofile finden in nahezu allen Bereichen Anwendung, von der Bauindustrie über die Möbel- und Automobilindustrie bis hin zur Elektronikbranche. Der Grund dafür liegt in den einzigartigen Eigenschaften von Kunststoffen, die es ermöglichen, sie in einer Vielzahl von Formen und Größen herzustellen, die speziell auf die Anforderungen des jeweiligen Anwendungsbereichs zugeschnitten sind.

Einer der wichtigsten Vorteile von Kunststoffprofilen ist ihre Langlebigkeit. Kunststoffprofile sind beständig gegenüber Witterungseinflüssen, UV-Strahlen und chemischen Substanzen, was sie ideal für den Einsatz im Freien und in Umgebungen mit hohen Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit macht.

Ein weiterer wichtiger Bonuspunkt ist die Flexibilität von Kunststoffprofilen. Sie können in nahezu jeder Farbe und Textur hergestellt werden, was es ermöglicht, sie perfekt auf die Bedürfnisse des Kunden abzustimmen. Die schnelle und präzise Anpassung an die gewünschte Form und Größe ist aufgrund der Eigenschaften von Kunststoff einfach möglich.

In der Bauindustrie werden Kunststoffprofile zum Beispiel für die Herstellung von Fenster- und Türprofilen, Fassaden- und Dachverkleidungen, Bodenbelägen und Rohrsystemen verwendet. In der Möbel- und Automobilindustrie werden sie für Armaturenbretter, Tür- und Fensterrahmen, Verkleidungen und Zierleisten eingesetzt. In der Elektronikbranche sind sie in Gehäusen, Kabelkanälen und Schutzvorrichtungen zu finden.

Trotz all dieser Vorteile ist die Qualität von Kunststoffprofilen entscheidend. Minderwertige Qualität kann zu einer geringeren Lebensdauer und damit höheren Wartungskosten führen. Darüber hinaus können minderwertige Kunststoffprofile ihre Farbe verlieren, sich verformen oder sogar brechen, was zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen kann. Es kommt also darauf an, die beste Qualität bei einem vertrauenswürdigen Partner zu bekommen – das wissen die Profis aus dem Kunststoffwerk ZITTA GmbH. Das Unternehmen ist seit über 60 Jahren in den Bereichen Formenbau und Profilerzeugung etabliert und bietet individuelle Lösungen für nahezu jeden Einsatzbereich: www.zitta.com.

Profile sind unsere Welt – Kunststoffprofile unsere Passion.

Wir sind Ihr verlässlicher Partner von der Planung bis zur Umsetzung Ihres Kunststoffprofiles. 50 Jahre Erfahrung im Formenbau und in der Profilerzeugung,großes Know-how und eine flexible Auftragsabwicklung sind unsere Basis.



