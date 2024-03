Spice Hotel & Spa: Ein renoviertes Luxushotel

Belek, Antalya – Seit den umfangreichen Renovierungsarbeiten im Jahr 2024 bietet das Spice Hotel & Spa in Belek seinen Gästen ein herausragendes Urlaubserlebnis.

Das Hotel liegt an Beleks größtem Strand und empfängt Gäste das ganze Jahr über mit dem All-Inclusive-Ultra-Servicekonzept auf einem 91.000 m2 großen Gelände.

Durch die Renovierung verfügt das Hotel über modernere und geräumigere Zimmer.

Es wurden auch 16 neue Swim-up-Zimmer hinzugefügt, die den Gästen direkten Zugang zum Pool bieten.

Das gastronomische Angebot des Hotels wurde ebenfalls auf ein neues Niveau gehoben.

Gäste können aus einer Vielzahl von kulinarischen Erlebnissen wählen, von internationalen Buffets im Isot Hauptrestaurant bis hin zu exquisiten A la Carte Gerichten in den Spezialrestaurants. Die Verwendung hochwertiger zutaten und die kreative Präsentation der Speisen machen jede Mahlzeit unvergesslich.

An der Strandpromenade werden den ganzen Tag über Snacks in den Bereichen Sumac und Food Corner serviert. Unsere Gäste können auch in der Beach- oder Poolbar Cocktails genießen.

Der 3500 m2 große Enar SPA-Bereich bietet mit Hamam, Sauna, Massagen, Schönheitsbehandlungen und einem beheizten Innenpool eine einzigartige Wohlfühlerfahrung für Körper, Geist und Seele.

Die kürzlich renovierten Pools und der Aquapark erstrecken sich über 5000 m2 und bieten den größten Pool in der Belek-Region. Neu hinzugekommen ist die Wasserrutsche „Locky“, dazu gibt es insgesamt sieben Wasserrutschen für Erwachsene und Kinder.

Das Hotel verfügt auch über 22 exklusive Villen, die komplett renoviert wurden und den Gästen spezielle Dienstleistungen bieten.

Die umfangreichen Renovierungen und Erweiterungen machen Spice Hotel & Spa zu einem unvergesslichen Reiseziel für einen abwechslungsreichen und erholsamen Urlaub.

Insgesamt bietet das Spice Hotel & Spa ein erstklassiges Urlaubserlebnis für Reisende, die nach Komfort, Luxus und Entspannung suchen.

