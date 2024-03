Für glückliche Mitarbeiter: Gastroguide „GenussPUNKTE“ nun in NRW als Corporate Edition mit eigenem Firmenlogo

Gastronomie von Düsseldorf bis Niederrhein: mit dem firmeneigenen Gastroguide und Gutscheinen Mitarbeiter glücklich machen

Incentive mit Langzeitwirkung: Der Gutschein-Gastroguide „GenussPUNKTE“ kommt nun erstmals auch für kleine und mittelständige Unternehmen als Corporate Edition, mit firmeneigenem Logo auf dem Umschlag und individuellen Anzeigenseiten. Das beliebte Buch mit den Gastro-Gutscheinen kann jeder Chef nun leicht als „kleine Aufmerksamkeit“, als Geschenk zu Fest- und Feiertagen oder einfach nur mal so zwischendurch an seine Mitarbeiter verschenken.

Die Gutscheine im Buch „GenussPUNKTE“ sorgen mit einem Jahr Gültigkeit dafür, dass Restaurantbesuche in Zukunft preiswerter werden. Interessierten erhalten so schnell beste kulinarische Angebote in der Stadt, dem Chef sei Dank.

Die übersichtlich sortierten Angebote im Buch zeigen nicht nur Informationen zu den verschiedenen Locations an, sondern offerieren auch spezielle Rabatte und Aktionen und die dazu notwendigen Gutscheine. So wird der Besuch in der Gastronomie zukünftig auch immer etwas günstiger.

Durch die Weiterentwicklung der „GenussPUNKTE“ wird das Design des Buches nun zur Corporate Edition aufgewertet. Firmenlogo und eigen gestaltete Anzeigenseiten machen es nun zu einem firmenindividuellen Präsent. Diese Auflagen gibt es schon in überschaubarer Auflage für kleine und mittelständige Unternehmen. Mit Ausgaben in NRW und weiteren in verschiedenen Regionen Deutschlands spricht die Corporate Edition von „GenussPUNKTE“ nun viele Unternehmer an.

Fazit: kann man machen, lohnt sich in vielfacher Hinsicht! Ist weitaus kreativer als jedes Weinpräsente, Kuli-Set oder dergleichen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Agentur CouponConcept

Herr Matthias Tänzler

Plankerdyk 57

47839 Krefeld

Deutschland

fon ..: +492151561310

web ..: https://www.genusspunkte.de/

email : info@coupon-concept.de

Die Agentur CouponConcept ist Lizenzgeber des Gutscheinbuchs GenussPUNKTE und – neu – der WebApp www.stadtkupon.de. Kostenlos erhältlich:

? Gutscheincode für Leser/User – Special Price – Rabatt

? Rezensionsexemplar (Printversion GenussPUNKTE)

? Verlosungsexemplare für Leser (Print und digital Stadtkupon) kostenlos

? Redaktionsexemplare (Print und digital Stadtkupon) kostenlos

Regionen in NRW:

Düsseldorf, Rhein-Kreis Neuss, Krefeld, Kreis Viersen, Duisburg/Moers, Siegen/Olpe und weitere (siehe Website)

Mit den Gutscheinbüchern ist man seit 2014 schon erfolgreich am Markt. In der Region zwischen Rhein / Ruhr und Sauerland kommt nun auch das Gutscheinbuch 2.0 dazu: die Couponlösung Stadtkupon ermöglicht die Einlösung von Gutscheinen direkt vom Smartphone aus. Lizenznehmern und Herausgebern in verschiedenen Regionen des Landes halten die Gutscheinbücher und auch Stadtkupon maximal aktuell.

