Spezialisierte Druckerei für alle Branchen in Göttingen – Goltze Druck

Seit über 75 Jahren spezialisiert auf Beipackzettel, Booklets und Verpackungsdruck – Goltze Druck aus Göttingen liefert zertifizierte Lösungen für Pharma, Technik und mehr.

Goltze Druck ist eine auf Verpackungs- und Spezialdruck ausgerichtete Druckerei mit Sitz in Göttingen. Das Unternehmen wurde 1951 gegründet und blickt auf über 75 Jahre Erfahrung in der Produktion hochwertiger Drucklösungen zurück. Zu den Kunden zählen Unternehmen aus der Pharmazie, der Lebensmittelbranche sowie dem technischen und medizinischen Bereich, die individuelle, zertifizierte Druckprodukte benötigen. Anders als auf Massenproduktion ausgerichtete Standardanbieter setzt Goltze Druck auf persönliche Beratung, spezialisierte Fertigungsverfahren und eine enge Begleitung vom ersten Entwurf bis zur fertigen Lieferung.

Beipackzettel, Outserts und Booklets für regulierte Branchen

Im Mittelpunkt des Leistungsportfolios von Goltze Druck stehen gedruckte Beilagen und Informationsträger für Produkte mit hohen Anforderungen an Lesbarkeit, Format und Verarbeitungssicherheit. Beipackzettel werden in verschiedenen Falzarten, darunter auch Kleinstfalzungen, produziert und sind auf maschinengängige Formate ausgelegt. Für Hersteller in der Pharmaindustrie stellt die fälschungssichere Produktion ein zentrales Qualitätsmerkmal dar.

Outserts – großformatige, kompakt gefalzte Informationsträger – bieten auf kleinstem Raum Platz für umfangreiche Inhalte und lassen sich maschinell weiterverarbeiten. Sie werden besonders für Anwendungen in der Pharmazie und der Technik eingesetzt. Booklets ergänzen das Sortiment als mehrseitige, gebundene Druckerzeugnisse mit bis zu 48 Seiten, erhältlich mit Klebebindung oder im Leporello-Format. Sie eignen sich für Produkte mit Dokumentationspflicht ebenso wie für technische und medizinische Inhalte.

Bedienungsanleitungen und Akzidenzen aus einer Hand

Neben den verpackungsnahen Produkten bietet Goltze Druck auch die Produktion von Bedienungsanleitungen an. Diese werden mehrsprachig, mit angepasstem Layout und in robusten, langlebigen Ausführungen gefertigt, damit Anwender alle relevanten Informationen klar strukturiert vorfinden. Das Leistungsspektrum umfasst sowohl die Gestaltung als auch die Produktion.

Unter dem Begriff Akzidenzen fasst das Unternehmen klassische Werbedrucke wie Flyer, Broschüren und Visitenkarten zusammen. Diese werden in vielfältigen Formaten und Papiersorten angeboten und können auf Wunsch mit Veredelungen wie Lackierung oder Prägung versehen werden. Auch Kleinauflagen sind möglich, und eine schnelle Produktion sowie zügige Lieferung werden als fester Bestandteil des Angebots ausgewiesen.

Zertifizierte Qualität und strukturierter Produktionsprozess

Goltze Druck setzt bei der Fertigung auf Bogenoffset und Digitaldruck und arbeitet nach zertifizierten Qualitätsstandards. Der Ablauf eines Projekts folgt einem klar strukturierten Prozess: Nach der Kontaktaufnahme erfolgt eine individuelle Beratung, in der Material, Format und Drucktechnik auf das jeweilige Produkt abgestimmt werden. Auf Wunsch stellt das Unternehmen eine Musterbox mit Beispielen aus der eigenen Produktion zur Verfügung, damit Interessierte und Interessentinnen die Qualität vor einer Beauftragung prüfen können. Nach Freigabe übernimmt Goltze Druck die gesamte Produktion und liefert termingerecht an das Lager, die Produktionsstätte oder direkt ans Fulfillment – auf Wunsch auch mit Lagerhaltung oder Teilmengenlieferung.

Kontakt und Anfahrt

Goltze Druck ist unter der Adresse Hans-Böckler-Straße 7, 37079 Göttingen ansässig und damit zentral im Stadtgebiet Göttingen erreichbar. Unternehmen aus der Region sowie überregionale Kunden können Anfragen telefonisch unter +49 551 50676-0 oder per E-Mail an info@goltze.de stellen. Darüber hinaus steht auf der Website ein Kontaktformular für unverbindliche Anfragen zur Verfügung. Eine kostenlose Musterbox mit Produktbeispielen kann ebenfalls direkt über die Website angefordert werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Goltze Druck GmbH & Co. KG

Herr Olaf Eckermann

Hans-Böckler-Straße 7

37079 Göttingen

Deutschland

fon ..: +49551506760

fax ..: +495515067622

web ..: https://goltze.de/

email : info@goltze.de

Die Goltze Druck GmbH & Co. KG ist eine familiengeführte Druckerei aus Göttingen mit über 70 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen bietet Offset- und Digitaldruck, individuelle Veredelungen sowie spezialisierte Kleinstfalzprodukte für Branchen wie Pharma, Kosmetik und Technik. Goltze verarbeitet jährlich über 700 Tonnen Papier und ermöglicht klimaneutrales Drucken. Mit modernster Technik, einem zertifizierten Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2015 und einem digitalen Workflow sorgt Goltze für effiziente und hochwertige Drucklösungen. Regional, national und international aktiv, steht Goltze für Zuverlässigkeit, Qualität und persönlichen Service – auf Wunsch auch komplett klimafreundlich.

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