Neun Jahre Selbständigkeit: Warum ich heute vieles anders mache als am Anfang

Neun Jahre Unternehmertum, unzählige Erfahrungen und eine klare Erkenntnis: Nachhaltiger Erfolg entsteht nicht durch jeden Trend, sondern durch Authentizität, Vertrauen und echte Sichtbarkeit.

Augsburg, Juli 2026 – Neun Jahre Selbständigkeit bedeuten unzählige Entscheidungen, Erfahrungen und Veränderungen. Für die Unternehmerin und Business-Mentorin Michaela Schmid ist dieses Jubiläum deshalb weniger Anlass zum Feiern als vielmehr zum Innehalten – und zum bewussten Neuausrichten.

„Wenn ich heute zurückblicke, würde ich vieles genauso machen – manches aber deutlich früher verändern“, sagt Michaela Schmid. Eine ihrer wichtigsten Erkenntnisse: Erfolg entsteht nicht dadurch, jedem Trend hinterherzulaufen, sondern durch ein Business, das zur eigenen Persönlichkeit und den eigenen Werten passt.

In den vergangenen Jahren hat sich die digitale Welt rasant verändert. Neue Plattformen, künstliche Intelligenz und ständig wechselnde Marketingtrends sorgen dafür, dass viele Selbständige das Gefühl haben, permanent Schritt halten zu müssen. Für Schmid ist genau das einer der Gründe, warum sie heute einen anderen Weg geht.

„Ich glaube nicht daran, dass nachhaltiger Erfolg von Algorithmen abhängen sollte. Sichtbarkeit entsteht vor allem durch Vertrauen, gute Empfehlungen, eine professionelle Website, hilfreiche Inhalte und echte Beziehungen.“

Anlässlich ihres neunjährigen Business-Jubiläums hat Michaela Schmid ihr gesamtes Angebot überarbeitet und neu strukturiert. Entstanden ist ein aufeinander abgestimmtes Portfolio für Selbständige und Gründer – von der ersten Klarheit über intensive Begleitung bis hin zu langfristigen Lösungen für mehr Sichtbarkeit und professionelles Wachstum.

Im Mittelpunkt stehen dabei nicht möglichst viele Produkte, sondern passende Lösungen für unterschiedliche Entwicklungsphasen eines Unternehmens. Gleichzeitig setzt Schmid verstärkt auf Kooperationen, Empfehlungsmarketing und den Aufbau eines deutschlandweiten Netzwerks von Business Scouts, die Menschen miteinander verbinden.

„Mein Ziel war nie, möglichst laut zu sein. Ich möchte den Menschen helfen, sichtbar zu werden, ohne sich dabei zu verbiegen.“

Mit ihrem Jubiläum verbindet Michaela Schmid deshalb nicht nur einen Rückblick auf neun Jahre Unternehmertum, sondern auch einen klaren Blick nach vorne: Mehr Authentizität, mehr Zusammenarbeit und mehr nachhaltige Sichtbarkeit für Selbständige.

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