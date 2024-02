Solidsoft Reply realisiert wegweisende Migration des finnischen Arzneimittelverifizierungssystems

Solidsoft Reply hat für die finnische Arzneimittelbehörde 500 Millionen Arzneimitteldatensätze in eine Cloud-Lösung migriert und damit einen erheblichen Fortschritt für das EMVS erzielt.

01.02.2024 – Solidsoft Reply, spezialisiert auf die Entwicklung von Microsoft Cloud-Architekturen und Cloud-Lösungen, hat das nationale finnische Arzneimittelverifizierungssystem erfolgreich auf seine sogenannte National Blueprint Solution umgestellt. Diese Anwendung basiert auf der Microsoft Azure Cloud und überprüft systematisch Arzneimittel gemäß der EU-Richtlinie zu gefälschten Arzneimitteln (Falsified Medicines Directive, kurz FMD). Für das Europäische Verifizierungssystem für Arzneimittel (EMVS) ist dies ein bemerkenswerter Fortschritt.

Daten aus über vier Jahren mit mehr als 500 Millionen Arzneimitteldatensätzen wurden sorgfältig migriert. Dieses komplexe Projekt, das 10 Monate dauerte, erforderte eine detaillierte Planung und eine enge Zusammenarbeit mit der finnischen Arzneimittelbehörde (FiMVO). Es umfasste die Entwicklung eines vollständig validierten Migrationstoolsets, zahlreiche Workshops für finnische IT-Lieferanten und die Dokumentation der Datenübernahme. Dadurch konnte ein sicherer, nahtloser Übergang mit vollständiger Rückverfolgbarkeit der Daten zu Auditzwecken gewährleistet werden.

David Eccles, Partner bei Solidsoft Reply, kommentiert: „Die erfolgreiche Migration ist ein Beweis für unser technisches Know-how und unsere kooperative Zusammenarbeit. Gemeinsam mit FiMVO konnten wir alle technischen Herausforderungen meistern und einen neuen Standard im EMVS-Ökosystem setzen.“

Maija Gohlke, General Manager bei der FiMVO, ergänzt: „Das Projekt wurde sehr professionell durchgeführt, was sich in der guten Umsetzung dieses sehr umfangreichen Projekts mit so vielen Schnittstellen in der Lieferkette zeigt. Das Wissen, das Engagement und die Flexibilität des Teams von Solidsoft Reply haben unsere Erwartungen übertroffen.“

Dies ist die erste Migration eines nationalen Arzneimittelverifizierungssystems innerhalb des EMVS-Ökosystems zwischen Blueprint-Anbietern im Kontext des Gesundheitswesens und der Pharmazie, wo Genauigkeit, Datenintegrität und Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind. Das Projekt unterstreicht das Engagement von Solidsoft Reply für die Verbesserung der Gesundheitssysteme durch fortschrittliche Technologien und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit und Effizienz der Gesundheitsversorgung.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Solidsoft Reply

Solidsoft Reply ist das Unternehmen der Reply Gruppe, das Lösungen für Unternehmen entwickelt, die die Cloud-Plattform Microsoft Azure nutzen. Als preisgekrönter globaler Microsoft Solutions Partner ist Solidsoft Reply in der Pharma- und Gesundheitsbranche als einer der weltweit führenden Anbieter von Verifizierungs- und Rückverfolgbarkeitssystemen anerkannt. www.solidsoft.reply.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Reply SE

Frau Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt

Deutschland

fon ..: 069 269 56 86 950

web ..: http://www.reply.com/de/

email : s.dennhardt@reply.com

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Pressekontakt:

Reply

Frau Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt

fon ..: 069 269 56 86 950

web ..: http://www.reply.com/de/

email : s.dennhardt@reply.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.