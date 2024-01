„AI Live Posting“ von Reply ermöglicht mit generativer KI die Erstellung von Beiträgen in Echtzeit

Reply bringt mit „AI Live Posting“ eine Lösung auf den Markt, die die Erstellung von Inhalten für Social-Media-Teams durch generative Künstliche Intelligenz neu definiert

24.01.2024 | Reply führt das Tool „AI Live Posting“ ein, das auf generative Künstliche Intelligenz und Automatisierung basiert und die kreativen sowie redaktionellen Aktivitäten von Social-Media-Teams unterstützt.

Bei Live-Veranstaltungen fasst „AI Live Posting“ Vorträge in Echtzeit in ansprechenden Posts zusammen. Mithilfe Künstlicher Intelligenz werden Reden transkribiert, analysiert und in Tweet-ähnliche Posts umgewandelt, die mit kreativen visuellen Elementen angereichert sind und auf sozialen Plattformen oder über die mobile App der Veranstaltung geteilt werden können. Die Lösung bietet Flexibilität bei der Anpassung der Texttonalität und des Stils der generierten Bilder und eignet sich daher für Veranstaltungen wie Konferenzen, Produktpräsentationen oder Sportereignisse.

TamTamy Reply hat „AI Live Posting“ entwickelt, das auf die Konzeption und Entwicklung digitaler Communities spezialisierte Unternehmen innerhalb der Reply Gruppe. Social-Media-Teams profitieren von einem neuen Ansatz für die Content-Erstellung: Sie können Veranstaltungen live auf verschiedenen sozialen Plattformen bewerben und so Nutzer stärker binden.

Mit „AI Live Posting“ steigern Social-Media-Teams ihre Kreativität, erstellen einzigartige, auf das Publikum zugeschnittene Inhalte und verbessern ihre Produktivität. Die integrierte KI-Engine, die die Technologien OpenAI und Stable Diffusion nutzt, ermöglicht Nutzern, automatisch neue Text- und Bildinhalte zu generieren und in Echtzeit zu veröffentlichen. Dadurch wird der manuelle Aufwand bei der Aufarbeitung von Informationen reduziert. Die Möglichkeit der manuellen Überprüfung der Inhalte über ein Dashboard sowie der Moderation der Posts auf den jeweiligen Kanälen stellt sicher, dass die Konsistenz der Markenidentität gewahrt bleibt, und die Geschwindigkeit beim Veröffentlichen von Inhalten signifikant gesteigert werden kann.

„AI Live Posting“ kann unabhängig von anderen Social-Media-Management-Lösungen oder in Kombination mit TamTamy, der Reply-eigenen Plattform für digitale Arbeitsplätze und soziale Unternehmensnetzwerke, genutzt werden.

Weitere Informationen zu „AI Live Posting“ und den generativen KI-Lösungen von Reply: www.ai.reply.com.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

TamTamy Reply

TamTamy Reply ist ein Unternehmen der Reply Gruppe, das auf die Konzeption und Entwicklung von digitalen Gemeinschaften, sozialen Lernplattformen, sozialen Intranets und digitalen Arbeitsplätzen spezialisiert ist. TamTamy Reply unterstützt seine Kunden in verschiedenen Kontexten und Bereichen über seine eigene firmeneigene Plattform für soziale Netzwerke. Dazu gehören die Konzeption von digitalen Kommunikationsinitiativen, Community-Systemen und Content Management ebenso wie die Definition interner Kommunikationsstrategien und die Umsetzung von Einführungskampagnen und Mitarbeiterengagement. www.tamtamyreply.com

