Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit der Seitenkanalverdichter bei SKVTechnik

Erleben Sie die Spitzenleistung und branchenführende Effizienz des SKV K07MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD. Eine Innovation in Technologie und Anwendung für die vielfältigen Bedürfnisse der Industrie.

Seitenkanalverdichter von SKVTechnik sind effiziente und leistungsstarke Lösungen für Ihre Luft- und Gasförderbedürfnisse. Diese Verdichter nutzen ein rotierendes Laufrad mit mehreren Schaufeln in einem präzise passenden Pumpengehäuse, um Luft oder Gas mit hoher Geschwindigkeit zu fördern. Durch diese fortschrittliche Technologie bieten unsere Seitenkanalverdichter eine gleichmäßige und zuverlässige Leistung für verschiedenste industrielle Anwendungen. Egal, ob Sie Luft in Kläranlagen belüften, Oberflächen trocknen oder Materialien in Ihrer Produktionslinie transportieren müssen, die Seitenkanalverdichter von SKVTechnik sind Ihre optimale Wahl. Besuchen Sie unsere Website unter https://skvtechnik.com, um mehr über unsere hochwertigen Seitenkanalverdichter und ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten zu erfahren.

Heute wird der K07MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD vorgestellt:

Hersteller: FPZ S.p.A.

Produkt: Seitenkanalverdichter

Artikel Nummer: SK07MS00+0248

Modell1: MS

Modell2: K07MS

Typ: K07MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD

Leistung 50 Hz: 2.2 kW

Frequenz 50 Hz: 50 Hz

Vakuum 50 Hz: -100 mbar

Druck 50 Hz: 100 mbar

Volumenstrom 50 Hz: 414 m³/h

In der dynamischen Welt der Industrie, wo Präzision und Effizienz entscheidend sind, stellt der Seitenkanalverdichter SKV K07MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD von FPZ S.p.A. eine Revolution dar. Mit seiner beeindruckenden Leistung von 2.2 kW und einem Volumenstrom von 414 m³/h ist dieser Verdichter die ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, die von der Lebensmittelindustrie bis hin zur Elektronik reichen.

Denken Sie an die sorgfältige Reinigung von Lebensmitteln, wo fett- und aluminiumfreie Luft zum Abblasen von Streugut unerlässlich ist. Oder betrachten Sie die Durchlaufreinigung, bei der Wasserrückstände auf Werkstücken mit fettfreier Luft effizient entfernt werden müssen. Der SKV K07MS ist dabei Ihr unverzichtbarer Partner.

Die Belüftung von Abwasserbecken, Klärbecken und biologischen Kläranlagen? Ein Kinderspiel für unseren Seitenkanalverdichter. Seine robuste Bauweise garantiert eine zuverlässige und langanhaltende Performance, selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen.

Aber es gibt noch mehr: Der SKV K07MS eignet sich hervorragend für den Betrieb von Lufttischen in Pakettransportbahnen, unterstützt die Trocknung von Leiterplatten in der Elektronikindustrie und ist ein wertvolles Werkzeug in der Druckerei, um Printfarbe zu trocknen.

Mit seiner Fähigkeit, ionisierte Luft für das allgemeine Abblasen zu nutzen, hebt er den Hafteffekt durch statische Aufladung auf und bietet eine zusätzliche Dimension der Reinigungskraft.

Entdecken Sie, wie der Seitenkanalverdichter SKV K07MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD Ihre industriellen Prozesse auf das nächste Level bringt. Erfahren Sie mehr auf unserer Webseite SKVTechnik und sehen Sie sich das Produkt in unserem [Online-Shop](SKVTECHNIK.com) an.

Die technischen Details des Seitenkanalverdichters K07MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD von FPZ S.p.A. sind beeindruckend und zeugen von hoher Ingenieurskunst und Innovationskraft. Hier sind die Schlüsselspezifikationen und die damit verbundenen technischen Innovationen und Vorteile:

Technische Spezifikationen

Leistung: Der Verdichter ist mit einem leistungsstarken 2.2 kW Motor ausgestattet. Diese hohe Leistung ermöglicht eine effiziente Luftförderung und gewährleistet eine kontinuierliche und zuverlässige Funktion auch in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.

Volumenstrom: Mit einem beeindruckenden Volumenstrom von 414 m³/h ist der K07MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD in der Lage, große Luftmengen zu bewegen, was ihn ideal für eine Vielzahl von Anwendungen macht, von der Belüftung bis hin zur Materialhandhabung.

Vakuum und Druck: Der Verdichter bietet ein Vakuum von -100 mbar und einen Druck von 100 mbar, was seine Vielseitigkeit in verschiedenen Anwendungen unterstreicht, von der Erzeugung eines Unterdrucks bis hin zum Antrieb von Systemen unter Überdruck.

ATEX-Zertifizierung: Die ATEX-Zertifizierung II 3GD signalisiert, dass dieser Verdichter sicher in potenziell explosiven Atmosphären eingesetzt werden kann, was für viele Industriezweige, insbesondere in der chemischen und petrochemischen Industrie, von entscheidender Bedeutung ist.

Technische Innovationen und Vorteile

Robustes Design: Der K07MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD ist für seine Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bekannt. Seine robuste Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer selbst unter harten Betriebsbedingungen.

Energieeffizienz: Trotz seiner hohen Leistungsfähigkeit ist der Verdichter so konzipiert, dass er energieeffizient arbeitet, was zu niedrigeren Betriebskosten und einem geringeren ökologischen Fußabdruck führt.

Vielseitigkeit: Die breite Palette an Vakuum- und Druckleistungen macht den K07MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD extrem vielseitig einsetzbar. Er kann in verschiedenen Branchen und für diverse Anwendungen genutzt werden, ohne an Effizienz zu verlieren.

Sicherheit und Compliance: Die Einhaltung der ATEX-Richtlinien garantiert höchste Sicherheitsstandards, was die Verwendung des Verdichters in gefährlichen Umgebungen ermöglicht und das Risiko von Unfällen reduziert.

Insgesamt bietet der Seitenkanalverdichter K07MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD von FPZ S.p.A. eine Kombination aus Leistung, Effizienz und Sicherheit, die ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für industrielle Anwendungen macht.

