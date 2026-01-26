Software Architecture AI Day: iSAQB startet neue Fachkonferenz zu Softwarearchitektur und KI

Englischsprachige Online-Konferenz am 10. März 2026 widmet sich den architektonischen Herausforderungen KI-basierter Systeme

Am 10. März 2026 veranstalten iSAQB und dpunkt.verlag erstmals den Software Architecture AI Day. Die englischsprachige Online-Konferenz richtet sich an Softwarearchitekt:innen, Entwickler:innen und IT-Entscheider:innen, die sich mit den architektonischen Herausforderungen und Chancen KI-basierter Systeme auseinandersetzen möchten.

Unter dem Motto „One day. One discipline. Unlimited architectural impact.“ widmet sich der Software Architecture AI Day der Frage, wie sich klassische Softwarearchitektur sinnvoll mit modernen KI-Ansätzen kombinieren lässt. Im Fokus stehen praxisnahe Architekturkonzepte für produktionsreife, AI-enabled Systeme – von agentischen Systemen und Retrieval-Augmented Generation (RAG) über API-Integration und Kostenbewusstsein bis hin zu Governance und Responsible AI.

Sechs Sessions zu aktuellen Architekturthemen rund um KI

Das Programm umfasst sechs 45-minütige Sessions, die jeweils einen eigenen thematischen Schwerpunkt setzen. Die Beiträge werden von erfahrenen Expert:innen aus Softwarearchitektur und KI gehalten:

– From Classic to Intelligent Systems – An Architectural Transformation – Dr. Sönke Magnussen

– Architectural Patterns for Building AI-Intensive Systems – Prof. Dr. Holger Klus

– Beyond MCP: Scaling AI Enablement for API Landscapes – Dr. Erik Wilde

– Agentic RAG: The Best of Two (AI) Worlds – Lars Röwekamp

– Cost-Aware AI Architecture: Building Performant Systems Within Budget – Dimitri Blatner

– Responsible AI Operationalization – Dr. Larysa Visengeriyeva

Alle Sessions finden auf Englisch statt. Teilnehmende erhalten im Anschluss Zugriff auf die Aufzeichnungen und Präsentationsfolien.

Fachlicher Austausch und praxisorientierte Einblicke

Der Software Architecture AI Day bietet eine Plattform für fachlichen Austausch, methodische Orientierung und konkrete Einblicke in reale Architekturentscheidungen. Ziel ist es, Architekt:innen dabei zu unterstützen, KI nicht nur als technisches Feature, sondern als integralen Bestandteil nachhaltiger Softwarearchitekturen zu verstehen und umzusetzen.

Begleitet wird die Konferenz von einem Advisory Board, bestehend aus Mahbouba Gharbi (ITech Progress) und Dr. Sönke Magnussen (WPS – Workplace Solutions).

Anmeldung und Early-Bird-Phase

Die Teilnahme ist ortsunabhängig möglich. Early-Bird-Tickets sind bis zum 10. Februar 2026 erhältlich und beinhalten einen Preisvorteil von 50 Euro.

Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Interessierte unter: https://softwarearchitecture4ai-day.com/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

iSAQB GmbH

iSAQB GmbH

Frau Madlen Schenk

Feuerbachstraße 6

14471 Potsdam

Deutschland



https://isaqb.org/

media@isaqb.org

Das International Software Architecture Qualification Board (iSAQB®) ist ein internationaler Verein, der sich aus führenden Fachexpert:innen aus Industrie, Beratungsunternehmen und Wissenschaft zusammensetzt. Als Non-Profit-Organisation entwickelt das iSAQB® technologische Standards und Zertifizierungen im Bereich Softwarearchitektur. Das wesentliche Ziel des iSAQB® ist es, die Aus- und Weiterbildung von Softwarearchitekt:innen international zu standardisieren und kontinuierlich zu verbessern.

Als unabhängiges Gremium ist das iSAQB® Träger des internationalen modularen Schulungs- und Zertifizierungssystems „Certified Professional for Software Architecture“ (CPSA®). Das Zertifizierungssystem ermöglicht Softwarearchitekt:innen, ihren Wissensstand und ihre Fähigkeiten durch ein international anerkanntes Prüfungsverfahren zertifizieren zu lassen.

